أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة أن تشكيل منتخب مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2019 سيشهد الكثير من المفاجآت وخاصةً في مركز حراسة المرمى، حيث أكد للجميع أن المباراة الأولى في بطولة أمم إفريقيا ستشهد مولد حارس مرمى جديد لذا كافة الترشيحات تنصب على محمود جنش إلا ومع مباراة غينيا الذي وقف محمد الشناوي ليحرس مرمى مصر، لذا ق عاد من جديد في آفاق المدير الفني للمنتخب المصري.

تشكيل منتخب مصر ضد زيمبابوي

خط الدفاع المصري، فقد استقر المدير الفني على 6 لاعبين هم: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف، عمر جابر، باهر المحمدي، ومن المتوقع أن يشارك أول أربع أسماء كلاعبين أساسيين، أما خط الوسط، ليس هناك إختلاف، طارق حامد، محمد النني، وخط الوسط الهجومي مكون من عبد الله السعيد، صلاح، تريزيجية، مهاجم صريح محسن مروان.

يعلم الجميع أن مصر حصلت على تلك البطولة 7 مرات وتسعى إلى النجمة الثامنة، بينما يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني برصيد 5 بطولات، ويذكر أن مصر حصلت على تلك البطولة 3 مرات متتالية أعوام 2006،2008،2010، ومن الجانب الآخر، يلتقي منتخب مصر مساء الجمعة 21 يونيو في تمام الساعة العاشرة مع زيمبابوي على استاد القاهرة في أول مشوار في البطولة.