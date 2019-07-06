تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى مباراة ثُمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

يخوض منتخب مصر لكرة القدم اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي مباراة دور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام منتخب جنوب أفريقيا وآلتي تقام فى مصر فى الفترة من 2 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

وقد استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا والمكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازى، ومحمود علاء، وأحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، ومحمد النني، وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومروان محسن.

أما تشكيل منتخب جنوب أفريقيا أمام مصر فى مباراة اليوم فى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية فقد استقر ستيورات باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على التشكيل المكون من :

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا.

خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش.

خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا.

يذكر أن منتخب مصر قد وصل إلى دور الستة عشر متصدراً للمجموعة الأولي برصيد 9 نقاط بالفوز على زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بينما صعد منتخب جنوب أفريقيا إلى مباراة دور الستة عشر باحتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالفوز على ناميبيا والخسارة من المغرب، وكوت ديفوار.

وتنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1 ويبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة فى الثامنة والنصف مساءً ويقدمه الإعلامي أحمد فؤاد ويتواجد فى الاستوديو كل من وائل جمعة، ومحمد أبو تريكه، والتونسي طارق دياب، ويعلق على المباراة على محمد على.

كما تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا على التردد الأرضي لقناة “تايم سبورت” ويبدأ الأستوديو التحليلي من الثامنة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويقدم الاستوديو التحليلي سيف زاهر، ويتواجد معه حازم إمام، وعماد متعب، والبرتغالي جوزيه مورينيو، ويعلق على المباراة بلال علام.