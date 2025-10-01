تشكيل ناري للعالمي.. مباراة النصر ضد الزوراء والقنوات الناقلة والمعلقين بدوري آسيا 2

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر السعودي عن تشكيلة الفريق الرسمية التي سوف تواجه فريق الزوراء العراقي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، وفي هذا السياق نستعرض لكل عشاق الفريقين كافة التفاصيل عن هذه المواجهة المرتقبة.

متى تبدأ المباراة؟

تقام مباراة النصر ضد الزوراء العراقي على ملعب الزوراء بمدينة بغداد اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن إذاعتها للمباراة، وذلك بالإضافة إلى شبكة قنوات الكاس الرياضية. ومن المقرر أن يُقام استوديو تحليلي مميز قبل انطلاق المباراة للحديث عن كل الجوانب الفنية الخاصة بالفريقين.

من هو معلق مباراة اليوم؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة النصر والزوراء عبر قنوات بي إن سبورت 2 للمعلق المميز أحمد البلوشي، في حين يعلق عليها عبر قناة الكاس المعلق منتصر الأزهري.

تشكيلة النصر الرسمية لمواجهة الزوراء

كشف جيسوس عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة X عن تشكيلة الفريق الرسمية، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: نواف بوشل، إنيغو، العمري، سلطان الغنام.

في خط الوسط: أيمن يحيى، بروزوفيتش، أنجيلو.

في خط الهجوم: جواو فيليكس، ساديو ماني، كومان.

يذكر أن المنافسة بين النصر والزوراء شرسة، حيث يحتل العالمي صدارة ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي الفريق العراقي في المركز الثاني بنفس الرصيد.