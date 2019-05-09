تشيلسي ضد اينتراخت |موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

تشيلسي ضد اينتراخت،يستضيف تشيلسي اينتراخت فرانكفورت مساء الخميس في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي ،حيث يتطلعون إلى الوصول إلى النهائي والتتويج بأول لقب تحت قيادة موريزيو ساري.

بعد تأمين مقعده ضمن أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يركز تشيلسي بشكل تام على المسابقة القارية.

لكن يقف في طريقهم فرانكفورت حيث تجاوز النادي الألماني جميع التوقعات هذا الموسم ، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الألماني المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ووصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

أداء فرانكفورت متيمز في جميع المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم ، مما يعني أن سكان لندن لا يستطيعون التقليل من شأن الضيف.

ستنطلق المباراة الخميس 9 مايو

في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش 21:00 بتوقيت القاهرة

على ملعب ستامفورد بريدج

الحكم أوفيديو ألين هايجان

يعاني تشيلسي من الكثير من الإصابات آخرها كان خروج لاعب خط وسط تشيلسي نجولو كانتي مصابا في الركبة أمام واتفورد في نهاية الأسبوع. ليعترف ساري بأنه أخطأ عندما إختاره للعب في تلك المباراة.

التشكيل المتوقع تشيلسي ضد أينتراخت

أريثابلاجا تشيلسي. أثبلكويتا ، كريستنسن ، لويز ، ايمرسون ؛ جورجينيو، كوفاسيتش، لوفتيس تشيك؛هازارد ، بيدرو ، جيرود

اينتراخت فرانكفورت تراب ابراهام،هيتريجر، حاصبي؛ دا كوستا ، فرنانديز ، رودي ، كوستيك ، جاسينوفيتش ؛ يوفيتش ، ريبيك

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إليكم نتائج الفريقين في المباريات الخمس السابقة:

تشيلسي ضد اينتراخت فرانكفورت

تشيلسي 3-0 واتفورد (05/05) ليفركوزن 6-1 فرانكفورت (05/05)

فرانكفورت 1-1 تشيلسي (02/05) فرانكفورت 1-1 تشيلسي (02/05)

مانشستر يونايتد 1-1 تشيلسي (28/04) فرانكفورت 0 – هرتا (27/04)

تشلسي 2-2 بيرنلي (22/04) فولفسبورغ 1-1 فرانكفورت (22/04)

تشلسي 4-3 سلافيا براغ (18/04) فرانكفورت 2-بنفيكا (18/04)