تشيلسي في موسم الانتقالات الصيفية 2019.. فرانك لامبارد يقرر بيع إثنين من لاعبيه

بعد خوض الكثير من المباريات الودية ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، قرر فرانك لامبارد بيع إثنين من لاعبي الفريق، لوجود عدد كبير من النجوم في نفس مراكزهم، حيث قرر لامبارد بيع الإنجليزي درينكواتر والفرنسي باكايوكو، والثنائي يلعبا في وسط الملعب، هذا ويذكر أن لامبارد أسطورة البلوز السابق، تولي تدريب الفريق خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، والذي عاد لبلده إيطاليا لتدريب نادي اليوفنتوس.

وقد قام الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة لامبارد بتقييم اللاعبين خلال المباريات الودية الماضية، هذا وقد لعب تشيلسي عدة مباريات ودية في اليابان، وتغلب على برشلونة بنتيجة 2-1، كما لعب قبلها تحت قيادة لامبارد مباراتين في إيرلندا، تعادل في الأولى وفاز في الثانية، وبعد العودة من اليابان سيخوض الفريق ثلاثة مباريات بإنجلترا قبل بداية الدوري.

الفرنسي باكايوكو تعاقد معه تشيلسي في عام 2017 مقابل 36 جنيه استرليني، واعارة طوال الموسم الماضي لنادي الميلان الإيطالي، نادي إيفرتون يتفاوض لضم اللاعب، بعد إعلان باريس سان جيرمان توصله لاتفاق لضم نجم خط وسط إيفرتون إدريسا جاييه، بينما درينكواتر تعاقد معه تشيلسي في نفس العام مقابل 35 جنيه استرليني قادما من ليستر سيتي.