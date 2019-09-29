تصدر ليفربول ب21 نقطة..إعرف ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ونتيجه مباريات السبت وموعد المباريات القادمة في الجولة السابعة
إنتهت مباريات السبت الممتاز من الجولة السابعة بتصدر من فريق ليفربول للدوري الإنجليزي الممتاز بسبع إنتصارات متتالية محققة 21 نقطة، حيث إستقبلت ليفربول 5 أهداف و سجلت 18 هدفاً بفارق 13 يليها مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة وفارق 5 نقاط عن أول الدوري .
نتيجة مباريات السبت الممتاز
إنتهى السبت الممتاز للدوري الانجليزي بفوز كلاً من ليفربول و مانشستر سيتي أول وثاني الدوري، حيث إنتصرت ليفربول بنتيجه هدف مقابل لاشئ سجله اللاعب ويجنالدوم، كما فازت مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجه 2-0 أما عن باقي الفرق :
- أستون فيلا ضد بيرنلي إنتهى بنتيجه 2-2 .
- بورنموث ضد وست هام يونايتد إنتهى بنتيجه 2-2 .
- تشلسي ضد برايتون أند هوف البيون إنتهت بنتيجه 2-0 .
- كريستال بالاس ضد نورويتش سيتي إنتهت بفوز كريستال بالاس 2-0 .
- توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون إنتهت ب 2-1 .
- ولفرهامبتون وانديررز ضد واتفورد إنتهت بنتيجه 2-0 .
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز
يتربع على عرش الدوري الانجليزي الممتاز وبجدارة حتى الآن فريق ليفربول بسلسله من الإنتصارات المتتالية حيث سجل الفريق 7 إنتصارات برصيد 21 نقطه يليه فريق مانشستر سيتي ب16 نقطة ويليهم وست هام يونايتد برصيد 12 نقطة .
مباريات الدوري الانجليزي القادمة
تقام باقي مباريات الجوله السابعة من الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاحد وغداً الاثنين وهيا مباريتان كلاتي :
- اليوم الاحد : ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد
- غداً الاثنين : مانشستر يونايتد ضد أرسنال