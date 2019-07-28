تصريحات وقررات قوية.. ماذا قال مرتضى منصور في برنامج “الزمالك اليوم” بعد مباراة القمة؟

نتناول معكم من خلال هذا التقرير ماذا قال مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك من الأهلي بنتيجة 0-1 في ختام الدوري المصري، تصريحات مرتضى منصور أمس كانت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جلال من خلال برنامج “الزمالك اليوم” على قناة المحور، هدف المباراة الوحيد أحرزه التونسي على معلول خلال الشوط الثاني من المباراة التي كانت ضعيفة من ناحية المستوى الفني، بهذا الفوز يتسع الفارق بين الأهلي والزمالك في ختام المسابقة إلى ثمانية نقاط.

تصريحات مرتضى منصور في برنامج الزمالك اليوم بعد خسارة الزمالك من الأهلي

قال الأستاذ مرتضى منصور “الدوري مسروق ومباراة القمة مسروقة”، وأكد أن الزمالك كان الطرف الأفضل في مباراة اليوم، وانتقد منصور تصريحات فاروق جعفر، ونفى أن يكون أنه قد أخبر خالد جلال بقرار إقالته قبل مباراة القمة، وأضاف رئيس نادي الزمالك “سأعلن عن صفقات الزمالك السوبر خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه حصل توقيع الحارس المتميز محمد أبوجبل في عقد لمدة خمسة مواسم قادما من غير سموحة، وأضاف “لعبت المباريات الماضية من غير حارس مرمى بسبب المنتخب وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى”، مؤكدا “السبب في ضياع الدوري هو غياب جنش”، هذا وقد قرر رئيس نادي الزمالك إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، وعرض محمد إبراهيم للبيع.