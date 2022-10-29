تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في لعبة كرة القدم
تصفيات باريس 2024 في قارة آسيا في لعبة كرة القدم هي محل اهتمام متابعي اللعبة الشعبية الأولى في الدول الخليجية والعربية بالقارة الآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل عن تصفيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2022 لعبة كرة القدم، حيث تتنافس المنتخبات الخليجية العربية، مع القوى التقليدية في شرق آسيا اليابان وكوريا إلى جانب أستراليا وأوزبكستان وإيران للفوز ببطاقات التأهل إلى باريس.
تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2022 في كرة القدم
- سوف تسفر تصفيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 عن عدد 3 منتخب تتأهل مباشرة إلى باريس، بينما يلعب المنتخب الرابع في الملحق مع أحد المنتخبات الإفريقية للتأهل لباريس.
- كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة “أوزبكستان 2023” هي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.
- المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023 بأوزبكستان 16 منتخبًا.
- من المنتخبات العربية المتأهلة إلى أوزبكستان 2023: السعودية، العراق، قطر، الأردن، سوريا، عمان، وهناك 10 منتخبات من باقي آسيا سوف تنافس على بطاقات التأهل.