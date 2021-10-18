تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022/2021.. أوزبكستان تستضيف مجموعة السعودية والكويت الأولمبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن المجموعة الرابعة من جدول تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022/2021 سوف تُقام في دولة أوزبكستان خلال شهر أكتوبر الجاري، وكانت الكويت قد اعتذرت عن استضافة مباريات تلك المجموعة بسبب عدم تلقي لاعبو منتخب بنجلاديش للتحصين واللقاح، وهو شرط مهم للدخول والعبور من مطار الكويت، وتضم تلك المجموعة منتخبات: السعودية، والكويت، وأوزبكستان، وبنجلاديش تحت 23 سنة.

تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2022

تُقام التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا تحت 23 سنة أوزبكستان 2022، بداية من يوم 24 أكتوبر 2021، بنظام الدورات المجمعة، حيث تضم تلك التصفيات 11 مجموعة، كل مجموعة تُقام في دولة، يتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 سنة، أبطال المجموعات (11 منتخبًا) مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب أوزبكستان منظم البطولة.