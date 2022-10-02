تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022.. جدول مباريات عمان والكويت وسوريا وقطر والإمارات

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة التي تُقام اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، حيث نستعرض مباريات المنتخبات العربية اليوم حيث سنتابع معكم مباريات الكويت وعمان وسوريا والبحرين وقطر والإمارات وفلسطين، تضم تصفيات آسيا تحت 17 سنة 10 مجموعات، يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 مباريات اليوم الإثنين

جدول مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 يشهد اليوم الإثنين ثماني مباريات، خمسة منهم سوف تشهد تواجد منتخبات عربية، مباريات اليوم ستكون في أربع مجموعات، المجموعة الثالثة التي تُقام في سلطنة عمان سوف تشهد مباراة قطر والبحرين للناشئين على صدارة المجموعة، ومباراة عمان ولبنان، وهي أولى مباريات منتخب سلطنة عمان للناشئين في تلك التصفيات.

مباراة الكويت وميانمار للناشئين هامة للأزرق الذي يبحث عن فوزه الثاني في المجموعة التي تُقام بالمنطقة الشرقية في السعودية، كما تترقب الجماهير موعد مباراة الإمارات وفلسطين تحت 17 في تصفيات آسيا في المجموعة الثانية، ومباراة سوريا وتركمانستان في المجموعة الأولى التي تُقام مبارياتها في الأردن.