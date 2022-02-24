تصفيات كأس آسيا 2023.. الكويت تستضيف مباريات المجموعة الأولى

تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 في الثامن من شهر يونيو 2022 القادم بنظام الدورات المجمعة، حيث تُقام مباريات كل مجموعة في دولة، يشارك في تلك المرحلة 24 منتخبًا يتنافسون على 11 بطاقة مؤهلة إلى نهائيات الصين، القرعة التي أقيمت اليوم، وضعت المنتخبات في ست مجموعات تضم كل مجموعة أربع منتخبات.

مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023

وضعت القرعة منتخب الكويت في المجموعة الأولى، حيث تُقام مباريات تلك المجموعة في الكويت، مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023 ضمت الأردن وإندونيسيا ونيبال، تُقام مباريات المجموعة على ثلاث أيام بواقع مباراتين في اليوم، وتلك الأيام هي 8 و 11 و 14 يونيو 2022، هذا ويملك منتخب الكويت فرصة كبيرة للتأهل إلى نهائيات الصين.

يقضي نظام تلك المرحلة، بتاهل أبطال المجموعات الستة، إلى جانب أفضل خمسة منتخب من أصحاب المركز الثاني، مجموعات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 هي:

المجموعة الأولى: الأردن، الكويت (المستضيف)، إندونيسيا، نيبال.

المجموعة الثانية: اليمن، فلسطين، منغوليا (المستضيف)، الفلبين.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان (المستضيف)، تايلاند، جزر المالديف، سريلانكا.

المجموعة الرابعة: الهند (المستضيف)، هونج كونج، أفغانستان، كمبوديا.

المجموعة الخامسة: البحرين، تركمانستان، ماليزيا (المستضيف)، بنجلاديش.

المجموعة السادسة: قيرغيزستان (المستضيف)، طاجيكستان، ميانمار، سنغافورة.