تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. تعرف على ترتيب المجموعات والمنتخبات المتأهلة

اليوم الثلاثاء تُحسم قائمة أسماء المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، حيث يشهد اليوم، مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم مونديال قطر 2022 وأسماء المنتخبات المتأهلة، توجد منتخبات حسمت التأهل من خلال الجولات الماضية، لكن هناك منتخبات كبيرة انتظرت للمرحلة الأخيرة لحسم تأهلها ومواصلة المشوار نحو التأهل للمونديال.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

المرحلة الحالية هي المرحلة الثانية، يتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا أوائل المجموعات (ما عدا منتخب قطر الذي حسم صدارة المجموعة الخامسة لأنه لن يشارك في المرحلة الأخيرة)، كما يتأهل إلى الدور القادم، أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، عن كيفية حساب المنتخبات المتأهلة عن المركز الثاني، سوف تخصم نقاط المباريات مع الفريق صاحب المركز الأخير في كل مجموعة وذلك بسبب انسحاب منتخب كوريا الشمالية.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022

المجموعة الأولى من تصفيات المونديال حسم صدارتها المنتخب السوري، وتأهل بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، وفي تلك المجموعة ينافس المنتخب الصيني وبقوة على إحدى بطاقات أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني، المجموعة الثالثة وترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022، يتصدر منتخب العراق جدول ترتيب تلك المجموعة لكنه لم يحسم بطاقة التأهل حتى الآن، ويأتي المنتخب الإيراني في المركز الثاني، ويلتقي المنتخبان مساء اليوم الثلاثاء في المنامة.

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المنتخب النقاط المنتخب النقاط سوريا 21 أستراليا 21 الصين 16 الأردن 14 الفلبين 10 الكويت 11 المالديف 6 نيبال 6 غوام 0 تايبييه 0

ترتيب المجموعة الثانية وهي مجموعة منتخب الأردن، حيث خرج المنتخب الكويتي من المنافسة، بينما حسم منتخب أستراليا المركز الأول، وينافس المنتخب الأردني على إحدى بطاقات المركز الثاني، ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم هي المجموعة الرابعة، ويتنافس فيها المنتخب السعودي والأوزبكي على المركز الأول، وفي مجموعة الإمارات في تصفيات المونديال 2022 وهي المجموعة السابعة، يتنافس الأبيض الإماراتي مع فيتنام لحسم بطاقة المركز الأول.

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المنتخب النقاط المنتخب النقاط العراق 17 السعودية 17 إيران 15 أوزبكستان 15 البحرين 12 فلسطين 7 هونج 5 سنغافورة 7 كمبوديا 1 اليمن 5

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المنتخب النقاط المنتخب النقاط قطر 22 اليابان 21 عمان 15 قيرغيزستان 10 الهند 6 طاجيكستان 10 أفغانستان 5 منغوليا 6 بنجلاديش 2 ميانمار 6

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة المنتخب النقاط المنتخب النقاط فيتنام 17 كوريا ج 16 الإمارات 15 لبنان 10 تايلاند 9 تركمانستان 9 ماليزيا 9 سريلانكا 0 أندونيسيا 1

المنتخبات المتأهلة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المرحلة الأخيرة

كان المنتخب الياباني هو أول منتخب تأهل رسميًا إلى الدور الأخير من تصفيات آسيا، بعد حسم صدارة مجموعته مبكرًا، بعد ذلك تأهل المنتخب السوري، ثم كان المنتخب الأسترالي ثالث المتأهلين، ثم المنتخب الكوري الجنوبي، واليوم الثلاثاء تُحسم باقي الأسماء.