تصفيات كأس العرب 2025.. موعد مباراة سوريا وجنوب السودان القادمة

مباراة منتخب سوريا القادمة سوف تكون ضد منتخب جنوب السودان في ملحق تصفيات كأس العرب 2025، والفائز من تلك المباراة سوف يتأهل مباشرة لنهائيات البطولة العربية المقرر لها ديسمبر القادم في قطر، منتخب سوريا المتألق تحت قيادة المديلا الفني خوسية لانا يأمل في الفوز على جنوب السودان والتأهل لدور المجموعات.

مباراة سوريا وجنوب السودان تاريخيًأ

سوف تكون تلك المباراة أول مواجهة تاريخية بين المنتخبين السوري واالجنوب سوداني، يذكر أن منتخب سوريا تواجه مع منتخب السودان من قبل في 8 مواجهات، فاز كل منتخب في ثلاث مباريات وتعادلا في مباراتين، هنتخب سوريا سوف يشارك في كأس العرب بدون لاعبيه المحترفين.

موعد مباراة سوريا وجنوب السودان القادمة كأس العرب 2025

سوف تُقام المباراة على استاد حمد الكبير بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة، كما من االمرتقب أن تكون منقولة على العديد من القنوات العربية الرياضية الفضائية، الفائز من تلك المباراة سوف يتأهل لدور المجموعات وسوف يلعب في المجموعة التي تضم قطر وتونس والمنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا، موعد مباراة سوريا وجنوب السودان سوف يكون يوم 25 نوفمبر 2025 في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

