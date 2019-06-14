تصنيف الفيفا للمنتخبات عن شهر يونيو 2019 ومصر تتراجع مركزاً واحداً

تراجع منتخب مصر لكرة القدم مركزاً واحداً فى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للمنتخبات حيث احتل منتخب مصر المركز 58 عالمياً بدلاً من 57 الشهر الماضي، كما تراجع تصنيف منتخب مصر على مستوي القارة الأفريقية واحتل المركز الثامن على مستوي القارة ذلك قبل خوض منتخب مصر لنهائيات كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وعلى مستوي قارة أفريقيا تراجع منتخب مصر وخرج من الخمس مراكز الأولي حيث جاء ترتيب المنتخبات على مستوي قارة أفريقيا فى تصنيف الفيفا عن شهر يونيو السنغال فى المركز الأول أفريقيا و21 عالمياً، يليه منتخب تونس الثاني على قارة أفريقيا و25 على العالم، وفى المركز الثالث أفريقيا منتخب نيجيريا و45 على مستوي العالم، وفى المركز الرابع منتخب المغرب و47 عالمياً، وفى المركز الخامس منتخب الكونغو الديمقراطية و49 عالمياً.

وجاء غانا فى المركز السادس على قارة أفريقيا والمركز 50 على مستوي العالم، يليه منتخب الكاميرون فى المركز السابع على مستوي قارة أفريقيا و51 على مستوي العالم، ثم منتخب مصر فى المركز الخامس أفريقياً و58 علي مستوي العالم، ثم منتخب مالى فى المركز التاسع أفريقياً و62 على مستوي العالم، يليه فى المركز العاشر منتخب كوت ديفوار فى المركز 62 على مستوي العالم.

هذا ويستأنف منتخب مصر تدريباته اليوم على استاد برج العرب لخوض مباراة مصر وغينيا الودية فى إطار الاستعدادات لنهائيات كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل وكان المنتخب المصري قد فاز أمس على منتخب تنزانيا بهدف نظيف أحزره أحمد المحمدي، وسوف يشارك محمد صلاح فى مباراة غينيا، ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولي مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا التى ستقام مبارياتها على استاد القاهرة.