تصنيف لاعبي التنس 2022.. الصادر عن رابطة المحترفين العالمية ATP لشهر يوليو (فردي رجال)

نواصل معكم متابعتنا لكل جديد حول جدول التصنيف العالمي للاعبي التنس 2022 الذي تُصدرة رابطة محترفي التنس العالمية (ATP)، قمة لاعبي التنس حول العالم يتنافسون بقوة لحصد النقاط للتواجد في مراكز أفضل في جدول التصنيف العالمي، نجوم لعبة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني نادال يواجهون منافسة قوية من اللاعبين الصاعدين في عالم اللعبة البيضاء.

تصنيف لاعبي التنس 2022 لشهر يوليو (فردي الرجال)

تصدر الروسي ميدفيديف جدول ترتيب تصنيف لاعبي التنس 2022 لشهر يوليو وذلك في آخر تصنيف أصدرته رابطة المحترفين العالمية للاعبي التنس (ATP)، في حين جاء الألماني زفيريف في المركز الثاني من الجدول، نوفاك ديوكوفيتش جاء ثالثًا، وجاء الإسباني الأسطورة نادال في المركز الرابع، اليوناني تيتيباس جاء في المركز الخامس، خلفه يأتي النرويجي كاسبر رود.

تُقام في شهر يوليو بطولات هامة تابعة لرابطة المحترفين العالمية، من أهمها بطولة ويمبلدون، وربما تُغير نتائج تلك البطولة من المراكز في جدول التصنيف العالمي للاعبي التنس 2022، وخاصة إنه ربما أن يجمع نهائي ويمبلدون بين نادال وديوكوفيتش.