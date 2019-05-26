تصويت أفضل لاعب عربي في أوروبا موسم 2018-2019|موقع كلمة دوت أورج

يطرح موقع كلمة دوت أورج تصويت للجماهير العربية لاختيار أفضل لاعب عربي في أوروبا موسم 2018-2019، وتم ترشيح 4 لاعبين عرب في الدوريات الأوروبية الكبرى وتم اختيار الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومواطنه الشاب حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند، ويأتي التصويت بعد اختيار أفضل 4 لاعبين عرب في الدوريات الأوروبية، ويكون التصويت للجمهور في جميع أنحاء العالم لاختيار النجم المفضل وينتهي التصويت في أول يوليو 2019 ويتم الإعلان عن الفائز بتصويت الجمهور.

تصويت أفضل لاعب عربي في أوروبا

يبدأ الجمهور بالتصويت للاعب المفضل وكل مشجع يعبر عن رأيه لكل حيادية وذلك بعد الموسم الكبير الذي قدمه اللاعبين الواعدين المصنفين ضمن أفضل اللعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى فحصل رياض محرز على لقب الدوري الانجليزي هذا العام وأيضا حكيم زياش حصل على طولة الدوري الهولندي والفرعون المصري محمد صلاح سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا بعد موسم كبير وأيضا أشرف حكيمي الذي يؤدي بشكل طيب مع فريقه بروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني.

التصويت

Coming Soon من هو أفضل لاعب عربي في أوروبا لموسم 2018-2019؟ محمد صلاح حكيم زياش رياض محرز أشرف حكيمي Results Vote من هو أفضل لاعب عربي في أوروبا لموسم 2018-2019؟ محمد صلاح 1 ( 100 % ) حكيم زياش 0 ( 0 % ) رياض محرز 0 ( 0 % ) أشرف حكيمي 0 ( 0 % ) Back من هو أفضل لاعب عربي في أوروبا لموسم 2018-2019؟ محمد صلاح 1 ( 100 % ) حكيم زياش 0 ( 0 % ) رياض محرز 0 ( 0 % ) أشرف حكيمي 0 ( 0 % ) Back

في نهاية التصويت يتم عرض النتائج وعدد الأصوات لكل لاعب والإعلان عن الفائز بتصويت الجمهور لموقع كلمة دوت أورج كأفضل لاعب عربي في الدوريات الأوروبية الكبرى.