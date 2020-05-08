تطبيق 5 تبديلات بدلاً من 3 وتعطيل الـ VAR .. أبرز تعديلات الفيفا لاستئناف مسابقات الدوري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن بداية تطبيق قانون جديد لاستئناف مسابقات دوري كرة القدم مجددًا في بلاد العالم، والتي كانت قد توقفت مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من مناطق العالم، مشيرًا إلى أن أبرز ما جاء في القانون الجديد الذي تم مناقشته في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير، هو السماح بإجراء 5 تبديلات بدلًا من 3 في المباراة الواحدة، فضلًا عن تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، وذلك بشكل مؤقت .

موعد تطبيق القانون الجديد

نشر الاتحاد الدولى خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون السابق، سوف يتم تنفيذها بمجرد استئناف مسابقات الدوري في أي دولة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الهدف من السماح بإجراء 5 تبديلات بحد أقصى بدلًا من 3، لعدم تعطيل المباراة، على أن يتم القيام بتبديل 3 لاعبين كحد اقصى اثناء المباراة، بينما يتم إجراء التغييرات الإضافية بين شوطي المباراة، وفي حال القيام بالاستبدال للفريقين في نفس الوقت اثناء المباراة فسيتم اعتبار ذلك كأحد الفرص الثلاث للفريقين .

عدد حالات التبديلات حال تطبيق الوقت الإضافي

وأوضح الفيفا على موقعه، أنه يمكن ترحيل التبديلات غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي، على أن يكون لكل فريق الحق في استبدال واحد فقط بخلاف الخمسة التي اقرها الاتحاد الدولي، ويمكن القيام بإجراء ذلك التبديل قبل بدء الشوط الإضافي الأول أو بين شوطي المبارة الإضافيين، مشيرًا إلى أن كل ما قامت به من تعديلات هدفها الحفاظ على صحة اللاعبين، والحد من انتشار العدوى بينهمن ولا سيما أن استئناف المباريات سيكون في فصل الصيف الذي تكون فيه الظروف المناخية ضارة بالرياضة .

اقتراح تقليل زمن المباراة عن 90 دقيقة مرفوض

وكانت الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قد اقترح مؤخرًا أن يتم تقليل زمن المباراة عن 90 دقيقة، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض الإقتراح معلقًا بأن ذلك سوف يقتل روح المنافسة ويشوه كرة القدم، ومضيفًا أن زيادة عدد التبديلات سوف يقلل من إرهاق اللاعبين ويحد من معاناتهم من الإصابات التي قد تلحق بهم أثناء المباراة، كما أن المباريات لن تتوقف لفترة طويلة ولا سيما إذا تم الثلاث تبديلات لكل فريق في نفس الوقت .