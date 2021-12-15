تعديل موعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر غدا الخميس

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعديل وتقديم موعد مباراة الهلال والنصر المقرر لها غدا الخميس 16 ديسمبر 2021، حيث أعلنت اللجنة أن مباراة ديربي الرياض سوف تبدأ عند الساعة 3.15 عصر الخميس، بدلا من الساعة 8 مساء، وتُقام المباراة المرتقبة بين الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

مباراة الهلال والنصر غدا هي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نادي الهلال يأتي في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، في حين يأتي النصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وقد لعب الاتحاد نفس عدد مباريات النصر، وأكثر بمباراة من الهلال الذي لعب حتى الآن 11 مباراة.