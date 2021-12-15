تعديل موعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر غدا الخميس

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الهلال والنصر تعديل موعد مباراة الهلال والنصر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعديل وتقديم موعد مباراة الهلال والنصر المقرر لها غدا الخميس 16 ديسمبر 2021، حيث أعلنت اللجنة أن مباراة ديربي الرياض سوف تبدأ عند الساعة 3.15 عصر الخميس، بدلا من الساعة 8 مساء، وتُقام المباراة المرتقبة بين الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

مباراة الهلال والنصر غدا هي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نادي الهلال يأتي في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، في حين يأتي النصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وقد لعب الاتحاد نفس عدد مباريات النصر، وأكثر بمباراة من الهلال الذي لعب حتى الآن 11 مباراة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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