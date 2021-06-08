Take a fresh look at your lifestyle.


تعديل نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وطريقة التأهل للمرحلة القادمة

بواسطة محمود عطا الله
نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعديل في نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وجاء قرار تعديل نظام التصفيات في آسيا بسبب انسحاب منتخب كوريا الشمالية من تلك التصفيات، وبسبب أن منتخب قطر تأهل فعلا للمونديال فلن يشارك في المرحلة القادمة من التصفيات وهي المرحلة الثالثة والأخيرة، وأن المنتخب القطري شارك في التصفيات للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا والتي سوف تقام بالصين 2023.

1 نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022
2 طريقة حساب المنتخبات المتأهلة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية

نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن منتخب قطر لن يشارك في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 عن القارة الآسيوية لأنه متأهل فعليا للبطولة بوصفه الدولة المستضيفة، لذا سوف يتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المونديالية عن القارة الصفراء، سبعة منتخبات من أصحاب المركز الأول مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، بذلك يشارك في المرحلة الأخيرة 12 منتخبًا يتم تقسيمهم على مجموعتين.

طريقة حساب المنتخبات المتأهلة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية

بسبب انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات، سوف يتم حذف نقاط مباريات المنتخبات الأخيرة من كل مجموعة، بمعنى أن كل النقاط التي حصدتها المنتخبات من المنتخب متذيل المجموعة سيتم خصمها، في حال تساوي منتخبين في النقاط، يتم الرجوع إلى فارق الأهداف، وفي حال التساوي يتم الرجوع للأكثر تهديفًا وفي حال التساوي يتم الرجوع للعب النظيف، بعد ذلك في حالة التساوي يتم الرجوع للقرعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

تردد قناة السعودية الرياضية عبر نايل سات وعرب سات

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة العراق في التصفيات المزدوجة

أخبار الرياضة

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

أخبار الرياضة

منتخب سوريا يتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022

أخبار الرياضة

مواعيد مباريات السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

أخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا – الذهاب…

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يهزم كمبوديا ويراقب نتيجة مباراة…

أخبار الرياضة

من هي المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة القادمة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا الآن.. والموعد اليوم في تصفيات كأس العالم…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.