تعديل نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وطريقة التأهل للمرحلة القادمة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعديل في نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وجاء قرار تعديل نظام التصفيات في آسيا بسبب انسحاب منتخب كوريا الشمالية من تلك التصفيات، وبسبب أن منتخب قطر تأهل فعلا للمونديال فلن يشارك في المرحلة القادمة من التصفيات وهي المرحلة الثالثة والأخيرة، وأن المنتخب القطري شارك في التصفيات للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا والتي سوف تقام بالصين 2023.

نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن منتخب قطر لن يشارك في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 عن القارة الآسيوية لأنه متأهل فعليا للبطولة بوصفه الدولة المستضيفة، لذا سوف يتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المونديالية عن القارة الصفراء، سبعة منتخبات من أصحاب المركز الأول مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، بذلك يشارك في المرحلة الأخيرة 12 منتخبًا يتم تقسيمهم على مجموعتين.

طريقة حساب المنتخبات المتأهلة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية

بسبب انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات، سوف يتم حذف نقاط مباريات المنتخبات الأخيرة من كل مجموعة، بمعنى أن كل النقاط التي حصدتها المنتخبات من المنتخب متذيل المجموعة سيتم خصمها، في حال تساوي منتخبين في النقاط، يتم الرجوع إلى فارق الأهداف، وفي حال التساوي يتم الرجوع للأكثر تهديفًا وفي حال التساوي يتم الرجوع للعب النظيف، بعد ذلك في حالة التساوي يتم الرجوع للقرعة.