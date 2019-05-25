تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية (مباراة الزمالك ونهضة بركان)

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة على الهواء في نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2019 (لقاء العودة) هو سؤال الجميع الآن، وسنجيب من خلال هذا التقرير على أسئلة الجماهير حول القنوات الناقلة للنهائي المرتقب، وهذا قبل ساعات من لقاء الفريقين المقرر له مساء يوم الأحد 26 مايو 2019، هذا اللقاء المرتقب والذي يحدد بطل تلك البطولة القوية، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت في المغرب، شهدت فوز فريق النهضة الرياضي 1-0، بهدف متأخر جاء في الوقت الضائع للمباراة.

القنوات الناقلة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية 2019 مباراة الزمالك ونهضة بركان العودة

بخصوص قنوات تذيع مباراة نهائي الكونفدرالية مباشرة فسوف تكون المباراة منقولة على قناة مفتوحة وهي قناة النيل الرياضية الأرضية، والقناة الثانية المصرية الأرضية، وقناة تايم سبورت الأرضية المصرية، وكل تلك القنوات يشاهدها المتواجدون داخل مصر فقط، أم بث مباراة الزمالك ونهضة بركان فضائيا فيكون حصريا مع قناة bein sports HD1، المعلق على المباراة سيكون علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى، والمعلق جواد بدة على القناة الصوتية الثانية.

تقام مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تحضر المباراة جماهير كبيرة لدعم نجوم القلعة البيضاء، لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية لأول مرة، حكم اللقاء سيكون الدولي الأثيوبي باملاك تيسيما ويسا.