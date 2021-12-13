تعرف على القنوات الناقلة لمباراة اليمن للناشئين اليوم في نهائي غرب آسيا 2021

يلعب منتخب اليمن للناشئين اليوم الاثنين مباراة تاريخية ضد نظيره المنتخب السعودي في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة المقامة في مدينة الدمام، تبدأ مباراة اليمن والسعودية للناشئين النهائية عند الساعة 6.45 مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، والذي من المرتقب أن تكون مدرجاته كاملة العدد بالجماهير اليمنية والسعودية، هذا ويبحث منتخب اليمن للناشئين عن تحقيق لقب تلك البطولة لأول مرة في تاريخه، في حين يبحث المنتخب السعودي عن اللقب الثاني، يذكر أن الأخضر السعودي هو حامل لقب البطولة.

القنوات الناقلة لمبارة اليمن والسعودية للناشئين في نهائي غرب آسيا 2021

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة البث المباشر لنهائي غرب آسيا للناشئين 2021 عبر قناة فضائية مفتوحة، وعبر شبكة الإنترنت أيضًا، فسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للناشئين اليوم هي قناة السعودية الرياضية الأولى، كما تذيع المباراة النهائية قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب، هذا ويعقب المباراة حفل تتويج الفريق الفائز بالميداليات الذهبية.

منتخب اليمن بدأ بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بداية قوية من حيث النتائج والأداء المميز، حيث حقق فوزا على المنتخب الأردني أحد أقوى منتخبات البطولة بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز على نظيره البحريني بخماسية دون رد، وفي قبل النهائي تغلب المنتخب اليمني على المنتخب السوري بنتيجة 2-1 في مباراة صعبة، تأهل بعدها للمباراة النهائية.