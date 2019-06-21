تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاحية بطولة كأس امم افريقيا 2019 المفتوحة والمشفرة ، حيث سوف تنطلق اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 ، حيث سوف تذاع المباراة من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية ، وكذلك على قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة على البث الأرضي والرقمي داخل جمهورية مصر العربية .

تردد قناة تايم سبورت

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت ، حيث يمكنك استقبال قناة تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500، مع العلم أن التردد الفضائي سيمكنك من متابعة برامج القناة فقط دون المباريات، التردد 11012 معدل الترميز 27500 أفقي.

تردد قنوات يوروسبورت euro sport

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة يوروسبورت ، حيث يمكنك ضبط تردد قناة يوروسبورت ، قناة eurosport 2 اسبانيا: القمر استرا 1 19.2 شرق، التردد 11686 معدل الترميز 22000 رأسي.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

beIN MAX HD1 – التردد beIN MAX HD4 12245 27500 2/3 رأسي V

beIN MAX HD2- التردد beIN MAX HD3 12264 27500 2/3 رأسي V

MAX HD2 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD3 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD4 12604 27500 أفقي 2/3

موعد مباراة مصر وزيمبابوي