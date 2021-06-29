تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وطاجيكستان للشباب وموعد اللقاء في كأس العرب تحت 20 سنة

يلتقي منتخب مصر للشباب مع منتخب طاجيكستان مساء اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والمقامة حاليًا في مصر، تُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وبدون حضور جماهيري، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة مصر وطاجيكستان مباشرة، وموعد تلك المباراة المرتقبة، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى الدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة السعودية والسنغال، يذكر أن البطولة العربية تحت 20 سنة بمصر، يشارك فيها عدة منتخبات إسلامية إلى جانب المنتخبات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وطاجيكستان للشباب وموعدها

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021 بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى، حيث حقق منتخب مصر تحت 20 سنة العلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته، منتخب طاجيكستان وهو منتخب إسلامي آسيوي، تأهل إلى ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب المغرب، القنوات الناقلة لمباراة مصر وطاجيكستان للشباب هي قناة النيل الرياضية وقناة اون سبورت، موعد مباراة منتخب مصر للشباب اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.