تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا – ثمن نهائي اليورو 2021/2020

يتابع العالم أجمع مباريات كأس أمم أوروبا 2020 والتي تُقام في عدة مدن أوروبية، واقترب دور المجموعات من نهايته، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من أمم أوروبا اليورو 2020، حيث ضم دور المجموعات 24 منتخبًا أوروبيا شاركوا في ست مجموعات، وقدموا مباريات وعروض قوية، حيث يصعد إلى الدور ثمن النهائي من اليورو أول ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 كأس أمم أوروبا 2020

كان المنتخب الإيطالي أول المنتخبات الصاعدة إلى دور 16 من اليورو 2020، بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى وحقق العلامة الكاملة بعد الفوز بكل مبارياته، منتخب إيطاليا بعد عروضه الكبيرة، أصبح أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، كما تأهل منتخب ويلز وصيفًا عن المجموعة الأولى، وتأهل من نفس المجموعة منتخب سويسرا ضمن أفضل المنتخبات من أصحاب المركز الثالث.

كان منتخب بلجيكا ثاني المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا 2020 بعد المنتخب الإيطالي، وذلك بعدما حسم منتخب بلجيكا صدارة المجموعة الثانية، وتأهل معه عن تلك المجموعة منتخب الدنمارك، كما تأهل منتخب هولندا إلى ثمن نهائي اليورو بعدما حقق العلامة الكاملة.