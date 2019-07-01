تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في بطولة الأمم الإفريقية 2019

تأهل 12 منتخب حتى الآن إلى دور الــ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام في الوقت الراهن على الأراضي المصرية، حيث كانت قد بدأت البطولة يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019 على أن تستمر البطولة حتى التاسع عشر من شهر يوليو، ويذكر أن بطولة أمم إفريقية تأتي بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، قد تم تقسيمهم على 6 مجموعات، هذا بعدما كان من المعتاد أن تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا فقط، كان يتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في أمم إفريقيا

ومن الجدير بالذكر أنه بعد تأهل 12 منتخب لدور الـ 16، من المتبقى أن يتم تحديد الفرق الأربعة الباقية، وذلك بعد المباريات التي سيتم عقدها اليوم الثلاثاء، الموافق 2 من شهر يوليو، على أن يكون ذلك اليوم هو آخر يوم يتم به مباريات خاصة بدور المجموعات.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تأهل من ضمن منتخبات المجموعة الأولى: المنتخب المصري كمتصدر للمجموعة برصيد (9 نقاط)، يليه منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد (4 نقاط)، ليأتي بعد ذلك منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد (3 نقاط).

بينما قد تأهل ضمن منتخبات المجموعة الثانية كل من: منتخب مدغشقر متصدر المجموعة برصيد (7 نقاط)، واحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني برصيد (6 نقاط)، بينما أتى منتخب غينيا كأفضل ثالث برصيد (4 نقاط).

في حين يذكر أن المجموعة الثالثة لدور المجموعات كانت قد تضمنت كل من: المنتخب الجزائري متصدر للمجموعة بدون أي خسارة برصيد (9 نقاط)، بينما احتلت السنغال المركز الثاني برصيد كان قد بلغ (6 نقاط).

كما قد تضمنت منتخبات المجموعة الرابعة: منتخب المغرب متصدرة المجموعة بدون أي خسارة برصيد بلغ (9 نقاط)، ليأتي من بعده منتخب كوت ديفوار محتلًا المركز الثاني برصيد قد وصل إلى (6 نقاط).

بينما نجد أن في المجموعة الخامسة لدور المجموعات كان قد ضمن منتخب مالى التأهل لدور الـ 16 وذلك برصيد قد بلغ (4 نقاط)، أما فيما يخص المجموعة السادسة فنجد أن منتخب الكاميرون كان قد ضمن التأهل لدور الـ 16 وذلك بعدما قد تمكن من الحصول على رصيد بلغ (4 نقاط).