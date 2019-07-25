تابع ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على المقاولون أمس والتتويج بالدرع رقم 41

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد غياب 47 يوم بسبب البطولة الإفريقية، التي انتهت بفوز الجزائر بنسختها رقم 32، لنعود مجدداً لصراع القطبين على اللقب، ونحن نقدم لكم أحدث ترتيب لجدول الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك الليلة مع الجونة.

تحديث الخميس: نجح النادي الأهلي في الفوز على المقاولون العرب أمس الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليسدل الستار على مسابقة الدوري العام لأطول موسم عرفته الكرة المصرية، قبل لقاء القمة الأحد القادم بين الأهلي والزمالك، ببرج العرب الذي سيسعى المدير الفني مارتن لاسارتي، في تجربة عدد من اللاعبين في المباراة للوقوف على مستواهم قبل تحديد الراحلين عن القلعة الحمراء الموسم القادم، وتألق أمس حسين الشحات الذي عبر عن نفسه بصورة ممتازة وسجل هدفين في اللقاء، وكذلك النجم التونسي علي معلول، الذي سجل الهدف الأول، وحقق الشناوي رقم قياسي بالحفاظ على شباكه نظيفة ل12 مباراة في الدوري.

تعادل الزمالك مع الجونة في المباراة المؤجلة من الدوري المصري، بسبب بطولة أمم إفريقيا ليفقد الأبيض نقطتين ثمينتين في صراعه مع المارد الأحمر، ويتوقف رصيده عند 69 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري موسم بعد مباره الأهلي والمقاولون

الأهلي في الصدارة:

يحتل النادي الأهلي الصدارة برصيد 77 نقطة، من 33 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الممتاز، فاز في 24 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات، ومتبقي له مباراه مع والزمالك،

بيراميدز في الوصافة:

يحتل فريق بيراميدز وصافة الدوري المصري الممتاز، حتى الآن بعد مباراة الزمالك والجونة، فرصيد الجونة 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك، ولكن بيراميدز أنهى مبارياته.

الزمالك في المركز الثالث:

يحتل الزمالك المركز الثالث، بعد التعادل مع الجونة، ويتوقف رصيده عند النقطة 69، ويتبقى له مبارتان مع الإسماعيلي، والأهلي، ويحتاج الزمالك للفوز بالدوري، خسارة الأهلي من المقاولون، وفوز الزمالك على الإسماعيلي والأهلي، ويحتاج الزمالك في الفوز في مباراة من المبارتان المتبقيتين لتأمين وصافة الدوري.

تحديث: عاد الدوري المصري من جديد يستحوز على أهتمام الجماهير المصرية، بعد انتهاء البطولة الإفريقية، وكانت مباراة الزمالك والجونة بداية الحديث عن ترتيب الجدول، ومن سيحقق البطولة هذا العام وبتعادل الفريقين أمس أصبح الزمالك بعيد عن اللقب، وقرب المنافس الأول له على البطولة من الفوز باللقب، يكفي الأهلي الأربعاء القادم الفوز على المقاولون بأي نتيجة لإحراز اللقب، بغض النظر عن باقي المباريات، وهو ما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن مباراة المقاولون هي مباراة التتويج باللقب المحلي، ونحن نتابع معكم المباراة ومعرفة صاحب اللقب هذا العام.