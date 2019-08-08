تعرف على جدول مباريات الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز

أوشك الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019\2020 على الانطلاق، بعد ما انتهت نسخته الماضية، بفوز نادي مانشستر سيتي بالدوري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن غريمه نادي ليفربول.

​​​​​ونشرت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2019-2020 والذي يتمثل في :

الأسبوع الأول :

يلتقي نادي ليفربول مع نادي نورويتش سيتي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز من دوري الدرجة الأولى ، والتي من المقرر لها أن تقام في معلب أنفيلد الملعب الرسمي لنادي ليفربول ، في الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تقام مباراة نادي وست هام يونايتد وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي ، على ستاد لندن ، في الساعة الواحدة والنصف مساء يوم السبت القادم.

كما سوف تقام مبارة نادي بورنموث و نادي شيفيلد يونايتد على ملعب فيتاليتي، في الساعة الرابعة من مساء يوم السبت القام.

بينما مباراة نادي بيرنلي ونادي ساوثهامبتون ، من المقرر لها أن تقام في الساعة الرابعة من مساء يوم السبت، على ستاد تيرف مور.

كما سوف تنطلق مباراة بين نادي كريستال بالاس ونادي إيفرتون، على ستاد سيلهرست بارك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يوم السبت المقبل.

وسوف تقام مباراة بين نادي اتفوردو نادي برايتون ألبيون، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعه عصرًا، على ستاد فيكاريج رود.

ويواجه نادي توتنهام نادي أستون فيلا في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف على ستاد توتنام هوتسبر.

و تنطلق مباراة نادي ليستر سيتي ومباراة نادي ولفرهامبتون في الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد القادم، على ملعب كينج باور.

ومن المقرر أن تقام مباراة نادي نيوكاسل ونادي آرسنال يوم الأحد القادم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب سانت جيمس بارك.

و تختم منافسات الجولة الأولى لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة بين ناي مانشستر يونايتد ونادي تشيلسي، المقامة في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد القادم.