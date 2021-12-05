تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021.. دور 8

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 بمشاركة أقوى ثمانية منتخبات متواجدة في تلك البطولة التي تستضيفها قطر، تُقام مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العرب يومي الجمعة والسبت القادمين بواقع مباراتين في اليوم، حيث تتأهل الفرق الفائزة مباشرة للدور قبل النهائي.
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يذكر أن البطولة العربية للمنتخبات المقامة في قطر قد شهدت مشاركة 16 منتخبا، تتأهل نصف تلك المنتخبات للدور القادم ربع النهائي، هذ ويحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، يذكر أن بطل تلك النسخة من البطولة سوف يحصل على خمسة ملايين دولار أمريكي.

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

تنطلق مواعيد جدول مباريات دور 8 من كأس العرب يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 حيث تُقام في هذا اليوم مباراتين، تجمع المباراة الأولى بطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى، المباراة الثانية سوف تكون بين قطر بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية.

يوم السبت 11 ديسمبر، تنطلق مباريات ربع النهائي بمقابلة أول المجموعة الرابعة (الجزائر أو مصر) مع وصيف المجموعة الثالثة، ويختتم هذا الدور من كأس العرب بمباراة بطل المجموعة الثالثة في الغالب سيكون المغرب مع وصيف المجموعة الرابعة مصر أو الجزائر.

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021
المباراة الموعد بتوقيت السعودية وقطر الملعب
الجمعة 10 ديسمبر 2021
مباراة بطل المجموعة الثانية ووصيف الأولى 6 مساء المدينة التعليمية
مباراة قطر ووصيف المجموعة الثانية 10 مساء استاد البيت
السبت 11 ديسمبر 2021
مباراة بطل المجموعة الرابعة مع وصيف الثالثة 6 مساء استاد البيت
مباراة بطل الثالثة مع وصيف الرابعة 10 مساء استاد الثمامة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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