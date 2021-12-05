تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021.. دور 8

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 بمشاركة أقوى ثمانية منتخبات متواجدة في تلك البطولة التي تستضيفها قطر، تُقام مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العرب يومي الجمعة والسبت القادمين بواقع مباراتين في اليوم، حيث تتأهل الفرق الفائزة مباشرة للدور قبل النهائي.

شاهد أيضًا: من هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2021؟

يذكر أن البطولة العربية للمنتخبات المقامة في قطر قد شهدت مشاركة 16 منتخبا، تتأهل نصف تلك المنتخبات للدور القادم ربع النهائي، هذ ويحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، يذكر أن بطل تلك النسخة من البطولة سوف يحصل على خمسة ملايين دولار أمريكي.

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

تنطلق مواعيد جدول مباريات دور 8 من كأس العرب يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 حيث تُقام في هذا اليوم مباراتين، تجمع المباراة الأولى بطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى، المباراة الثانية سوف تكون بين قطر بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية.

يوم السبت 11 ديسمبر، تنطلق مباريات ربع النهائي بمقابلة أول المجموعة الرابعة (الجزائر أو مصر) مع وصيف المجموعة الثالثة، ويختتم هذا الدور من كأس العرب بمباراة بطل المجموعة الثالثة في الغالب سيكون المغرب مع وصيف المجموعة الرابعة مصر أو الجزائر.