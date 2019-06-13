“تعرف على” جدول ومواعيد مباريات الجزائر فى كأس الأمم الأفريقية المجموعة الثالثة 2019

يشارك المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في هذا العام مع عدد من الفرق المشاركة في البطولة والتي تتنافس جميعها في الوصول إلى الدور النهائي من البطولة التي تتم فعالياتها على أراضي ملاعب مصر، ويعرف منتخب الجزائر بأنه من أهم المنتخبات العربية القوية التي تشارك الفرق الأفريقية المختلفة الأخرى المنافسة على البطولة لكأس الأمم الأفريقية، واليوم نقدم لكم عبر كلمة دوت أورج مواعيد المباريات التي يشارك فيها منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

الجزائر فى كأس الأمم الأفريقية

يشارك منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهي البطولة التي تستضيفها مصر في نسختها الثانية والثلاثين، والتي تبدأ في شهر يونيو الجاري في يوم 21، وتمتد حتى يوم 19 يوليو 2019، حيث يشارك المنتخب في المجموعة مع كل من السنغال، والجزائر، وكينيا، وتنزانيا، فيما يلي نلقي الضوء على مباريات منتخب الجزائر التي يشارك فيها المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجولة الأولى، والجولتين الثانية، والثالثة.

جدول ومواعيد مباريات الجزائر فى كأس الأمم الأفريقية

الجولة المباراة التاريخ التوقيت الأولى الجزائر وكينيا 23-6-2019 الساعة العاشرة مساءً الثانية الجزائر والسنغال 27-6-2019 الساعة السابعة مساءً الثالثة الجزائر وتنزانيا 1-7-2019 الساعة التاسعة مساءً

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في 5 يوليو، و6 يوليو، و7 يوليو، كما تقام مباريات الدور الربع النهائي في يومي 10 يوليو، و11 يوليو، مباراتي الدور النصف النهائي تتم في يوم 14 يوليو، والدور النهائي في يوم 19 يوليو.