تعرف على جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر

في تلك الفترة يترقب جموع محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتتجه جميع الأنظار إلى مصر المنظمة للمباريات لمتابعة البطولة؛ حيث تستضيف مصر البطولة في النسخة الثانية والثلاثين بمشاركة 24 منتخب في الفترة بين 21-6-2019، و19-7-2019، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، نتابع في السياق التالي للتعرف على جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التي تقام في استاد القاهرة، والتي تضم كل من مصر، الكونغو، أوغندا، وزيمبابوي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

من المنتظر إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المصرية في 6 من الملاعب التي تقع في أربعة محافظات مصرية، وتتمثل تلك الملاعب في كل من استاد السلام بالقاهرة، استاد القاهرة، استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، استاد السويس، استاد الإسكندرية، واستاد الإسماعيلية.

تنقسم مجموعات كأس الأمم الأفريقية إلى 6 مجموعات وهي:

المجموعة المنتخبات الاستاد الأولى مصر – الكونغو- أوغندا – زيمبابوي استاد القاهرة الثانية نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي استاد الإسكندرية الثالثة السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا استاد الدفاع الجوي الرابعة المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا استاد السلام الخامسة تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا استاد السويس السادسة الكاميرون – غانا – بينين – غينيا استاد الإسماعيلية

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية