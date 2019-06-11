تعرف على جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر

في تلك الفترة يترقب جموع محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتتجه جميع الأنظار إلى مصر المنظمة للمباريات لمتابعة البطولة؛ حيث تستضيف مصر البطولة في النسخة الثانية والثلاثين بمشاركة 24 منتخب في الفترة بين 21-6-2019، و19-7-2019، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، نتابع في السياق التالي للتعرف على جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التي تقام في استاد القاهرة، والتي تضم كل من مصر، الكونغو، أوغندا، وزيمبابوي.
مجموعات كأس الأمم الأفريقية
من المنتظر إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المصرية في 6 من الملاعب التي تقع في أربعة محافظات مصرية، وتتمثل تلك الملاعب في كل من استاد السلام بالقاهرة، استاد القاهرة، استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، استاد السويس، استاد الإسكندرية، واستاد الإسماعيلية.
تنقسم مجموعات كأس الأمم الأفريقية إلى 6 مجموعات وهي:
|المجموعة
|المنتخبات
|الاستاد
|الأولى
|مصر – الكونغو- أوغندا – زيمبابوي
|استاد القاهرة
|الثانية
|نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي
|استاد الإسكندرية
|الثالثة
|السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا
|استاد الدفاع الجوي
|الرابعة
|المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا
|استاد السلام
|الخامسة
|تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا
|استاد السويس
|السادسة
|الكاميرون – غانا – بينين – غينيا
|استاد الإسماعيلية
جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية
- المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بيم مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً في يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019، ضمن فعاليات الجولة الأولى.
- وفي اليوم الثاني من افتتاح البطولة يواجه منتخب الكونغو منتخب أوغندا في الساعة 4:30 مساءً.
- أما في الجولة الثانية يواجه منتخب أوغندا منتخب زيمبابوي في الساعة السابعة مساءً من يوم 26 يونيو.
- تقام مباراة بين مصر والكونغو ضمن فعاليات الجولة الثانية في يوم 26 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً.
- في الجولة الثالثة يواجه منتخب مصر منتخب أوغندا في الساعة 9:00 مساءً في يوم 30 يونيو 2019.
- يواجه الكونغو نظيره الزيمباوي ضمن فعاليات الجولة الثالثة يوم 30 يونيو في الساعة التاسعة مساءً
التعليقات