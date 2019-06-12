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تعرف على جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2019

كتب محمد صلاحفي آخر تحديث
تعرف على جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2019
جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية

مصر هي الدولة المنظمة والتي حصلت على حق إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يدخل الفراعنة البطولة بتشكيل يضم عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية لتشارك مصر في البطولة، وتندرج مصر تحت قائمة الدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المجموعة الأولى، نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج في السياق التالي جدول ومواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 ضمن المجموعة الأولى في الجولات الثلاثة للبطولة.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية
جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية
المجموعة الفرق بالمجموعات الملعب
الأولى مصر – الكونغو- أوغندا – زيمبابوي استاد القاهرة
الثانية نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي استاد الإسكندرية
الثالثة السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا استاد الدفاع الجوي
الرابعة المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا استاد السلام
الخامسة تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا استاد السويس
السادسة الكاميرون – غانا – بينين – غينيا استاد الإسماعيلية

فمن المقرر أن مصر تشارك في البطولة التي تنظمها وتستضيفها على أرضها في عدد من الملاعب الرياضية المصرية بالمحافظات وهي استاد القاهرة، واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، واستاد السلام بالقاهرة، واستاد السويس، واستاد الإسكندرية، واستاد الاسماعيلية، وتلعب مصر ضمن في المجموعة الاولى مع كل من منتخب الكونغو، ومنتخب أوغندا، ومنتخب زيمبابوي، وتقام البطولة في الفترة بين 21 يونيو 2019، و19 يوليو 2019، ويتم لعب المباراة الافتتاحية بمواجهة منتخب مصر لمنتخب زيمبابوي.

جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية

جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية
جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية
الجولة المباراة التاريخ التوقيت
الأولى مصر و زيمبابوي 21-6-2019 الساعة العاشرة مساءً
الثانية مصر والكونغو 26-6-2019 الساعة العاشرة مساءً
الثالثة مصر وأوغندا 30-6-2019 الساعة التاسعة مساءً

 

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محمد صلاح

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