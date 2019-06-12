تعرف على جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2019

مصر هي الدولة المنظمة والتي حصلت على حق إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يدخل الفراعنة البطولة بتشكيل يضم عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية لتشارك مصر في البطولة، وتندرج مصر تحت قائمة الدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المجموعة الأولى، نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج في السياق التالي جدول ومواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 ضمن المجموعة الأولى في الجولات الثلاثة للبطولة.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المجموعة الفرق بالمجموعات الملعب الأولى مصر – الكونغو- أوغندا – زيمبابوي استاد القاهرة الثانية نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي استاد الإسكندرية الثالثة السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا استاد الدفاع الجوي الرابعة المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا استاد السلام الخامسة تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا استاد السويس السادسة الكاميرون – غانا – بينين – غينيا استاد الإسماعيلية

فمن المقرر أن مصر تشارك في البطولة التي تنظمها وتستضيفها على أرضها في عدد من الملاعب الرياضية المصرية بالمحافظات وهي استاد القاهرة، واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، واستاد السلام بالقاهرة، واستاد السويس، واستاد الإسكندرية، واستاد الاسماعيلية، وتلعب مصر ضمن في المجموعة الاولى مع كل من منتخب الكونغو، ومنتخب أوغندا، ومنتخب زيمبابوي، وتقام البطولة في الفترة بين 21 يونيو 2019، و19 يوليو 2019، ويتم لعب المباراة الافتتاحية بمواجهة منتخب مصر لمنتخب زيمبابوي.

جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية