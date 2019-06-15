تعرف على جدول ومواعيد مباريات “منتخب نسور قرطاج” في دوري مجموعات كأس الأمم الأفريقية

بمشاركة 24 منتخب حول القارة السمراء، تهل علينا بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على الأرض المصرية بنظام جديد، في نسختها الثانية والثلاثون، حيث يسارك في البطولة خمس منتخبات عربية وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومن أقوي المنتخبات على الإطلاق منتخب تونس، وهنا نقدم لكم كل الأخبار المتعلقة بالمنتخب التونسي وموعد المباريات التي يخوضها بدوري مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

تونس في كأس الأمم الإفريقية :

وقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة مع كلاً من أنجولا وموريتانيا ومالي، وهي مجموعة متوسطة نسبياً من حيث قوتها، إذ ما قارناها بالمجموعة الرابعة التي أطلق عليها المحللين الرياضيين مجموعة الموت، والجدير بالذكر أن مباريات تلك المجموعة ستقام على ملعب السويس والتي أقيمت فيه الكثير من التجديدات والتحديثات جعلته يبدو وكأنه تحفة معمارية.

من ناحية أخرى، خصصت الدولة أربع محافظات وحوالي ستة استادات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، ومباريات تونس كلها ستقام على أرض استاد السويس.

جدول مباريات تونس في بطولة الأمم الأفريقية 2019

يخوض نسور قرطاج ثلاث مباريات متتاليه يلعب فيها مع ثلاثة منتخبات وهي في الأرقات التالية :

• المباراة الأولى، بين تونس وأنجولا، يوم 24/6 في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد السويس.

• المباراة الثانية، بين تونس ومالي، يوم 28/6 في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً على استاد السويس.

• المباراة الثالثة، بين تونس وموريتانيا، 2/7 في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد السويس.