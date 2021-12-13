تعرف على سبب إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 لدور 16

ظهرت منذ قليل نتائج قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية ظهر اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، لكن الاتحاد الأوروبي خرج وأعلن أن القرعة سوف تعاد من جديد بسبب خطأ فني، وبعد شكوى واستفسار من نادي أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد، يذكر أن القرعة الأولى قد أوقعت أتلتيكو مدريد في مواجهة بايرن ميونخ.

سبب إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 دور 16

الخطأ الفني الذي وقع خلال قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022، هو أن مقدم الحفل قال أن ليفربول ومانشستر يونايتد لن توضع كرتهما مع كرة أتلتيكو مدريد في بوتقة واحدة لأن ليفربول كان مع أتلتيكو في نفس المجموعة، ولم يضع كرة مانشستر يونايتد مع كرة أتلتيكو، ووضع كرة اليونايتد مع فياريال وهما كانا في نفس المجموعة، وكان يجب ان يضع مانشستر ضمن المنافسين المحتملين لفريق أتلتيكو مدريد لأن اليونايتد لم يكن مع أتلتيكو في المجموعة وليس من نفس البلد، ولذلك سوف تعاد القرعة.