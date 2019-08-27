مازال الحديث كثيرا حول صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة من جديد، خاصة بعدما قرر نادي باريس سان جيرمان الاستغناء عن اللاعب لمن لديه الرغبة لشرائه، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب كل من ريال مدريد وبرشلونة من التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “لو بارزيان” الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان وضع شروطا لبيع نيمار إلى صفوف برشلونة وهي تخلي الفريق الكتالوني عن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، فضلا عن البرتغالي نيلسون سيميدو مع دفع مبلغ مالي، تصل به قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 300 مليون يورو.

وكان نادي برشلونة قد خطط للتعاقد مع اللاعب من خلال تقديم عرض بقيمة 170 مليون دولار على أن يحصل عليه على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما رفضه نادي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الثانية للبرسا كانت هي أن يضع النادي الكتالوني أحد اللاعبين المهمين وبالتحديد عثمان ديمبلي مع مبلغ مالي كبير للتعاقد مع اللاعب، ولكن يكون اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد قد دخل بقوة في صراع التعاقد مع اللاعب، ومازال يتفاوض هو الآخر مع نادي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار، ولكن من الصعب إتمام الصفقة في الوقت الحالي بسبب ما أنفقه الريال في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن، خاصة بعد قدوم البلجيكي إيدين هازارد الذي كلف النادي الكثير من الأموال.

وكان نيمار قد انضم لنادي باريس سان جيرمان في واحدة من أقوى الصفقات وأغلاها في العالم، حيث كانت هي أغلى صفقة في العالم وقتها.