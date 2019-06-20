تعرف على طريقة حجز تذاكر كأس الأمم الإفريقية من موقع “تذكرتي” وأسعار بيع التذاكر

مع اقتراب بدء مباريات كأس الأمم الإفريقية يسارع الكثيرون من محبي وعشاق كرة القدم في القيام بحجز تذاكر المباريات المختلفة، وذلك من خلال موقع “تذكرتي” والذي يقوم المستخدم من خلاله بحجز مباريات البطولة والتي من المقرر أن تستمر من 21 يونيو 2019 حتى 19 يوليو من نفس العام، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج سنقدم لك خطوات التسجيل، أسعار التذاكر بشكل مفصل.

طريقة حجز تذاكر كأس الأمم الإفريقية من تذكرتي:

أولاً: يقوم المشجع باختيار “fan id”، من أجل الحصول على كارت المشجع.

ثانيًا: اختيار الجنسية سواء كان المشجع مصري أو أي جنسية أخرى.

ثالثًا: إدخال البيانات الخاصة بالمشجع على الموقع، مثل البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وينتظر المشجع إرسال الكود من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول.

رابعًا: يدخل المشجع الذي قد حصل عليه، ومن ثم يدخل باقي البيانات الشخصية مثل: كل من الإسم الأول، والأوسط والإسم الأخير، بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال إسم الأم كاملاً، ثم فصيلو الدم الخاصة به، والجنس.

خامسًا: يقوم المشجع بإدخال الرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلى صورة شخصية.

خطوات شراء تذاكر المباريات من “تذكرتي”:

من الجدير بالذكر أن عملية حجز تذاكر المباريات تتم فى 6 ملاعب مختلفة، ويرجع ذلك لكون بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام على ست ملاعب مختلفة قد تم اختيارها من أجل المباريات المختلفة، والتي قد تم العمل على إعدادها بدقة بالغة من أجل استقبال المباريات وهم : ( استاد القاهرة الدولي، السلام، الدفاع الجوي، الأسكندرية، السويس، الاسماعيلية)، وبمجرد الدخول على موقع تذكرتي، ثم الضغط على “purchase tickets”، يقوم الموقع بعرض المباريات المنتظر إقامتها على الملاعب المختلفة.

يقوم المشجع بالضغط على ” book ticket” “حجز التذكرة” المحددة باللون الأخضر، من أجل متابعة الخطوات.

بعد الضغط عليها يظهر أمام المشجع كافة البيانات المتعلقة به، وكذلك كلمة السر من أجل حجز تذكرة المباراة .

أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية