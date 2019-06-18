تعرف على فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي الجديد

أسدل الستار اليوم، على انتخابات رئاسة نادي الهلال السعودي لمدة أربعة أعوام مقبل، والتي جرت بداخل مقر النادي في العاصمة السعودي الرياض، حيث نجح فهد بن نافل، في الفوز برئاسة مجلس إدارة ناديا لهلال السعودية لمدة أربعة أعوام مقبلة، بعدما تحصل على 15 ألف و61 صوتًا، مقابل 612 صوتًا للمرشح موسى الموسى.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات في نادي الهلال السعودي، عن فوز المرشح فهد بن نافل، بفترة رئاسية تستمر لمدة أربعة أعوام وقائمة لمجلس إدارة الزعيم، حيث ضمت القائمة سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال السعودي المكلفة من الهيئة السعودية للرياضة برئاسة عبدالله الجربوع، عرضت التقرير المالي والإداري والفني للموسم الماضي، قبل أن يتم الإدلاء بالتصويت في الانتخابات.

من هو فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي الجديد؟

فهد بن نافل، هو المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بداخل شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال، وذلك منذ العام الماضي، كما إنه عضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة العيادات الاستشارية منذ 2017، وقد شغل العديد من المناصب الهامة ومنها مدير تطوير الأعمال بداخل شركة المملكة القابضة في عام 2017 و 2018، وتولي منصب مساعد تنفيذي أول للأمير الوليد بن طلال بين 2013 و2017.

تحصل على درجة البكالوريوس في ريادة الأعمال والدراسات الريادية في عام 2010، وذلك من جامعة ميامي الأمريكية، وأعلن عقب انتهاء الموسم الكروي الحالي عن الترشح لرئاسة الزعيم السعودي.