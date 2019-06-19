تعرف على … قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 مجانًا

تستحوذ بطولة كأس الأمم الإفريقية على انتباه واهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم أجمع، وليس في مصر أو الوطن العربي فقط، وبذلك يزداد معدل البحث حول قائمة القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 24 دولة من مختلف أنحاء إفريقيا، للمرة الأولى من نوعها.
كأس الأمم الإفريقية
ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من المخطط أن تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019، بمباراة الافتتاح بين كل من المنتخب المصري، ومنتخب زيمباوي، على أن تنتهي بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو القادم من نفس العام، كما يذكر أن البطولة والتي تعقد في مصر من المقرر أن تتم مبارياتها في 4 محافظات داخل جمهورية مصر العربية وهم: ( القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلة، السويس).
القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية
وكان قد صرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معلنًا عن القنوات المتاحة لنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وهم كما يلي:
|اسم القناة
|التردد
|الاتجاه
|معدل الترميز
|قناة تايم سبورت
|11449
|أفقي
|27500
|قناة التشاد
|12054
|عمودي
|Nilesat 201 – 27500
|قناة بين سبورت الفرنسية
|11538
|عمودي
|Astra 19 E – 27500
|تردد قناة ديكال بلوس
|12012
|عمودي
|DECALE + Astra 19E – 29500
|تردد قناة اورتيم – ORTM
|10721
|أفقي
|Eutelsat 7°E- 22000 / FTA
|12690
|عمودي
|Eutelsat 5°W- 30000 / FTA
|11675
|عمودي
|Intelsat 24.5°W- 27500 / FTA
|12340
|عمودي
|Intelsat 31.5°W- 2121 / FTA
|تردد قناة اورتب – ORTB
|12690
|عمودي
|Eutelsat 5°W- 30000 / FTA
|تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
|12581
|عمودي
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E- 22000
|تردد قناة كانل بلس سبورت فرنسا
|11856
|عمودي
|Canal + Sport France Astra 19E – 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2
|11513
|أفقي
|EuroSport2 Eutelsat 7°E- 29900-CW-Digiturk
|تردد قناة Eurosport 2
|12721
|أفقي
|Deutschland Astra 19E – 23500
|تردد قناة سبورت بلس – SPORT +
|12402
|عمودي
|Astra 19E – 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
|11258
|أفقي
|Eurosport 2 HD Hotbird 13°E- 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 بول
|11240
|عمودي
|EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E – 27500
|تردد قناة اورانج سبورت بول
|10796
|عمودي
|Orange Sport Pol Houtbird 13E – 27500
|تردد قناة RTS1
|12690
|عمودي
|Eutelsat 5°W- 30000 / FTA
|11721
|أفقي
|Eutelsat 7°E – 22000 / FTA
|12728
|عمودي
|Eutelsat 7°E – 30000 / FTA
|10804
|أفقي
|Eutelsat 16°E – 30000 / FTA
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