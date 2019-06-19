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تعرف على … قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 مجانًا

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على … قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 مجانًا
مواعيد مباريات أمم أفريقيا

تستحوذ بطولة كأس الأمم الإفريقية على انتباه واهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم أجمع، وليس في مصر أو الوطن العربي فقط، وبذلك يزداد معدل البحث حول قائمة القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 24 دولة من مختلف أنحاء إفريقيا، للمرة الأولى من نوعها.

كأس الأمم الإفريقية

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من المخطط أن تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019، بمباراة الافتتاح بين كل من المنتخب المصري، ومنتخب زيمباوي، على أن تنتهي بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو القادم من نفس العام، كما يذكر أن البطولة والتي تعقد في مصر من المقرر أن تتم مبارياتها في 4 محافظات داخل جمهورية مصر العربية وهم: ( القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلة، السويس).

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

وكان قد صرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معلنًا عن القنوات المتاحة لنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وهم كما يلي:

اسم القناة التردد الاتجاه  معدل الترميز
قناة تايم سبورت 11449 أفقي 27500
قناة التشاد 12054 عمودي  Nilesat 201 – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية 11538 عمودي  Astra 19 E –  27500
تردد قناة ديكال بلوس 12012 عمودي DECALE + Astra 19E – 29500
تردد قناة اورتيم – ORTM 10721 أفقي Eutelsat 7°E- 22000 / FTA
12690 عمودي Eutelsat 5°W- 30000 / FTA
11675 عمودي Intelsat 24.5°W- 27500 / FTA
12340 عمودي Intelsat 31.5°W- 2121 / FTA
  تردد قناة اورتب – ORTB 12690 عمودي Eutelsat 5°W- 30000 / FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا 12581 عمودي EuroSport 2 France Astra 19.2°E- 22000
 تردد قناة كانل بلس سبورت فرنسا 11856 عمودي Canal + Sport France Astra 19E –  27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 11513 أفقي EuroSport2 Eutelsat 7°E- 29900-CW-Digiturk
 تردد قناة Eurosport 2 12721 أفقي Deutschland Astra 19E –  23500
 تردد قناة سبورت بلس – SPORT + 12402 عمودي Astra 19E –  27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى 11258 أفقي Eurosport 2 HD Hotbird 13°E- 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 بول 11240 عمودي EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E – 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول 10796 عمودي Orange Sport Pol Houtbird 13E –  27500
 تردد قناة RTS1 12690 عمودي Eutelsat 5°W- 30000 / FTA
11721 أفقي Eutelsat 7°E – 22000 / FTA
12728 عمودي Eutelsat 7°E – 30000 / FTA
10804 أفقي Eutelsat 16°E – 30000 / FTA

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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