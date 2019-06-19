تعرف على … قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 مجانًا

تستحوذ بطولة كأس الأمم الإفريقية على انتباه واهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم أجمع، وليس في مصر أو الوطن العربي فقط، وبذلك يزداد معدل البحث حول قائمة القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 24 دولة من مختلف أنحاء إفريقيا، للمرة الأولى من نوعها.

كأس الأمم الإفريقية

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من المخطط أن تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019، بمباراة الافتتاح بين كل من المنتخب المصري، ومنتخب زيمباوي، على أن تنتهي بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو القادم من نفس العام، كما يذكر أن البطولة والتي تعقد في مصر من المقرر أن تتم مبارياتها في 4 محافظات داخل جمهورية مصر العربية وهم: ( القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلة، السويس).

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

وكان قد صرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معلنًا عن القنوات المتاحة لنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وهم كما يلي: