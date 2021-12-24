تعرف على قائمة المنتخبات الأكثر فوزًا ببطولة كأس أمم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا 2022 التي تقام خلال شهر يناير بدولة الكاميرون سوف تكون النسخة رقم 33 من تلك البطولة التي تتنافس عليها منتخبات القارة السمراء، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير قائمة المنتخبات الأكثر فوزا بكأس أمم إفريقيا، قبل أيام من انطلاق النسخة الجديدة القادمة، من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة الإفريقية 2022 الجزائر والمغرب ومصر وتونس والسنغال والكاميرون وساحل العاج وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
قائمة المنتخبات الأكثر فوزا بكأس أمم إفريقيا
- أقيمت كأس أمم إفريقيا من قبل 32 مرة، فاز بلقب البطولة الذهبي 14 منتخب من بلدان القارة.
- أقيمت أول من بطوللة كأس أمم إفريقيا بالسودان عام 1957 وفاز بها المنتخب المصري، أخر نسخة كانت في مصر 2019 وفاز بها المنتخب الجزائري.
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- منتخب مصر هو الأكثر فوزا بالبطولة بعدد 7 ألقاب.
- منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب.
- منتخب غانا فاز بلبطولة 4 مرات.
- منتخب نيجيريا فاز بالبطولة 3 مرات.
- منتخبات الجزائر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية حقق كلا منهم البطولة مرتين.
- حقق لقب كأس أمم إفريقيا مرة واحد كلا من: تونس، المغرب، السودان، جنوب إفريقيا، الكونغو، إثيوبيا، زامبيا.