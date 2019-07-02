تعرف على كافة تفاصيل لقاء البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019 ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل والارجنين في بطولة كوبا أمريكا ، ويسعى المنتخب البرازيلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ، ويتسلح المنتخب البرازيلي بعامل الأرض والجمهور ، إما على الجانب الأخر فيأمل جمهور المنتخب الأرجنتيني بفوز فريقهم في هذه المباراة من أجل الصعود إلى الدور النهائي من البطولة ، ويأمل ميسى ورفاقه بالفوز في هذه المباراة من أجل تعويض الإنتكاسات التي حصلت للمنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا .

موعد مباراة البرازيل والارجنتين

المباراة التوقيت القناة الناقلة البرازيل × الارجنتين 3:30 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

2:30 صباحاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام الارجنتين

فى حراسة المرمى :- اليسون

فى الدفاع فيليبي لويز – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني الفيش

فى الوسط :- كاسيميرو – آرثر

فى الهجوم :- ايفرتون – كوتينيو – جيسوس – فيرمينو

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام البرازيل

فى حراسة المرمى :- فرانكو ارمانى

فى الدفاع :- نيكولاس تاجلي افيكو – أوتامندى – بيزيد – كاسكو

فى الوسط :- دي ماريا – تشيلسي – لياندرو باريديس – روبيرتو بيريرا

في الهجوم :- ميسي – أجويرو

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة الترددات القنوات المفتوحة والتي تقوم بنقل مباراة البرازيل والارجنين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن ترددات القنوات من اجل متابعة مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية ، يمكنك ضبط تردد القنوات من خلال الترددات التالي :-

قناة دهوك Duhok TV عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز القطب الاتجاه معامل تصحيح الخطأ 11188 27500 عمودي NSS 57°E 6/5 1774

قناة Idman عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه 11169 27500 عمودي AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3 على القمر الصناعي

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه 11900 27500 عمودي 26°E

قنوات Trt Sport Turkey