تعرف على كافة تفاصيل لقاء البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019 ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل والارجنين في بطولة كوبا أمريكا ، ويسعى المنتخب البرازيلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ، ويتسلح المنتخب البرازيلي بعامل الأرض والجمهور ، إما على الجانب الأخر فيأمل جمهور المنتخب الأرجنتيني بفوز فريقهم في هذه المباراة من أجل الصعود إلى الدور النهائي من البطولة ، ويأمل ميسى ورفاقه بالفوز في هذه المباراة من أجل تعويض الإنتكاسات التي حصلت للمنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا .
موعد مباراة البرازيل والارجنتين
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|البرازيل × الارجنتين
|3:30 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
2:30 صباحاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام الارجنتين
فى حراسة المرمى :- اليسون
فى الدفاع فيليبي لويز – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني الفيش
فى الوسط :- كاسيميرو – آرثر
فى الهجوم :- ايفرتون – كوتينيو – جيسوس – فيرمينو
التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام البرازيل
فى حراسة المرمى :- فرانكو ارمانى
فى الدفاع :- نيكولاس تاجلي افيكو – أوتامندى – بيزيد – كاسكو
فى الوسط :- دي ماريا – تشيلسي – لياندرو باريديس – روبيرتو بيريرا
في الهجوم :- ميسي – أجويرو
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين
نرصد لكم متابعينا الكرام كافة الترددات القنوات المفتوحة والتي تقوم بنقل مباراة البرازيل والارجنين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن ترددات القنوات من اجل متابعة مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية ، يمكنك ضبط تردد القنوات من خلال الترددات التالي :-
قناة دهوك Duhok TV عبر القمر الصناعي نايل سات
|التردد
|معامل الترميز
|القطب
|الاتجاه
|معامل تصحيح الخطأ
|11188
|27500
|عمودي
|NSS 57°E
|6/5
|1774
قناة Idman عبر القمر الصناعي نايل سات
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|الاتجاه
|11169
|27500
|عمودي
|AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3 على القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|الاتجاه
|11900
|27500
|عمودي
|26°E
قنوات Trt Sport Turkey
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|يوتيليسات Eutelsat 7°E
|10928
|عمودي
|30000
|تركسات Turksat 42°E
|11042
|عمودي
|8400
|Turksat 1C
|11054
|عمودي
|30000 مفتوحة
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