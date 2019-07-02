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تعرف على كافة تفاصيل لقاء البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
تعرف على كافة تفاصيل لقاء البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019

تعرف على كافة تفاصيل لقاء البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019 ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل والارجنين في بطولة كوبا أمريكا ، ويسعى المنتخب البرازيلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ، ويتسلح المنتخب البرازيلي بعامل الأرض والجمهور ، إما على الجانب الأخر فيأمل جمهور المنتخب الأرجنتيني بفوز فريقهم في هذه المباراة من أجل الصعود إلى الدور النهائي من البطولة ، ويأمل ميسى ورفاقه بالفوز في هذه المباراة من أجل تعويض الإنتكاسات التي حصلت للمنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا .

موعد مباراة البرازيل والارجنتين

المباراة التوقيت القناة الناقلة
البرازيل × الارجنتين 3:30 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
2:30 صباحاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية		 قناة بي ان سبورت ماكس

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام الارجنتين

فى حراسة المرمى :- اليسون

فى الدفاع فيليبي لويز – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني الفيش

فى الوسط :- كاسيميرو – آرثر

فى الهجوم :- ايفرتون – كوتينيو – جيسوس – فيرمينو

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام البرازيل

فى حراسة المرمى :- فرانكو ارمانى

فى الدفاع :- نيكولاس تاجلي افيكو – أوتامندى – بيزيد – كاسكو

فى الوسط :- دي ماريا – تشيلسي – لياندرو باريديس – روبيرتو بيريرا

في الهجوم :- ميسي – أجويرو

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة الترددات القنوات المفتوحة والتي تقوم بنقل مباراة البرازيل والارجنين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن ترددات القنوات من اجل متابعة مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية ، يمكنك ضبط تردد القنوات من خلال الترددات التالي :-

قناة دهوك Duhok TV عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز القطب الاتجاه معامل تصحيح الخطأ
11188 27500 عمودي NSS 57°E 6/5
1774

قناة Idman عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه
11169 27500 عمودي AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3 على القمر الصناعي

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه
11900 27500 عمودي 26°E

قنوات Trt Sport Turkey

     القمر الصناعي التردد  الاستقطاب معدل الترميز
يوتيليسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي     30000
تركسات Turksat 42°E 11042 عمودي       8400
Turksat 1C 11054 عمودي 30000 مفتوحة

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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