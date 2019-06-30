تعرف على كافة مباريات بطولة كأس امم افريقيا اليوم

نتابع معكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم العربيةو العالمية والأفريقية ، ونرصد لكم من خلال هذا المقال كافة المباريات التي سوف تذاع وستلعب لهذا اليوم ، حيث يعتبر اليوم هو بداية ختام دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، حيث سوف يتم تحديد من خلال هذه الجولة كافة ملامح الدور السادس عشر من البطولة الأفريقية ، حيث تسعى كافة الفرق إلى أن تقدم أفضل أداء من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم من البطولة ، وتعتبر هذه البطولة من أعظم البطولات الافريقة ، وتضم البطولة العديد من المنتخبات العربية كمصر والجزائر وتونس والمغرب ، ونتمني من موقع كلمة دوت أورج كل التوفيق لمنتخباتنا العربية .

مواعيد مباريات بطولة كأس امم افريقيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة مدغشقر × نيجيريا 7:00 بتويت المملكة العربية السعودية

6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس بوروندي × غينيا 7:00 بتويت المملكة العربية السعودية

6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس اوغندا × مصر 10:00 بتويت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت زيمبابوي × جمهورية الكونغو 10:00 بتويت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقل الحصرى لكافة المباريات في بطولة كأس امم افريقيا

التردد (ميجا هرتز)12264

معدّل استقطاب الموجةأفقي

معدّل الترميز27500

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3

إشارة ارسال البثDVB-S2

معدّل تردد الموجة8PSK