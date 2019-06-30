تعرف على كافة مباريات بطولة كأس امم افريقيا اليوم

نتابع معكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم العربيةو العالمية والأفريقية ، ونرصد لكم من خلال هذا المقال كافة المباريات التي سوف تذاع وستلعب لهذا اليوم ، حيث يعتبر اليوم هو بداية ختام دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، حيث سوف يتم تحديد من خلال هذه الجولة كافة ملامح الدور السادس عشر من البطولة الأفريقية ، حيث تسعى كافة الفرق إلى أن تقدم أفضل أداء من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم من البطولة ، وتعتبر هذه البطولة من أعظم البطولات الافريقة ، وتضم البطولة العديد من المنتخبات العربية كمصر والجزائر وتونس والمغرب ، ونتمني من موقع كلمة دوت أورج كل التوفيق لمنتخباتنا العربية .
مواعيد مباريات بطولة كأس امم افريقيا
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|مدغشقر × نيجيريا
|7:00 بتويت المملكة العربية السعودية
6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
|بوروندي × غينيا
|7:00 بتويت المملكة العربية السعودية
6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
|اوغندا × مصر
|10:00 بتويت المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت
|زيمبابوي × جمهورية الكونغو
|10:00 بتويت المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقل الحصرى لكافة المباريات في بطولة كأس امم افريقيا
التردد (ميجا هرتز)12264
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التعليقات