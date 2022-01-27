تعرف على مباريات السعودية المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباريات السعودية المتبقية في تصفيات كأس العالم مباريات السعودية المتبقية في تصفيات كأس العالم

اقترب منتخب السعودية كثيرًا من تحقيق بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 بقطر، وذلك بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية برصيد 19 نقطة بعد سبع جولات كاملة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات السعودية المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022، والتي من المتوقع ان يحسم الأخضر السعودي بطاقة التأهل من خلالها بقيادة الفرنسي المتألق هيرفي رينار.

مباريات السعودية المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022

تتبقى للمنتخب السعودي ثلاث مباريات هامة وقوية في تلك المجموعة الثانية، البداية مع منتخب اليابان خارج الديار في الأول من فبراير 2022، بينما تُختتم التصفيات بجولتين في شهر مارس 2022، حيث تنتظر الأخضر مباراتين ضد الصين ثم أستراليا، مواعيد مباريات السعودية المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022 هي:
– مباراة السعودية واليابان في اليابان 1 فبراير 2022.
– مباراة السعودية والصين يوم 24 مارس 2022.
– مباراة السعودية وأستراليا في السعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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