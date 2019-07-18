تعرف على مجموعات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 و منافس السعودية الأقوى في المجموعة الرابعة

متابعينا الأعزاء في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج وخاصة في منطقة الخليج العربي يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مجموعات أسيا لتصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها أن تقام في قطر والتي بدأ البحث عنها بكثرة منذ أمس وبعد إعلان المجموعات الثمانية للتصفيات المرحلة الثانية وقبل الأخيرة في التصفيات الأسيوية.

ونحن متابعينا الأعزاء سنقدم لكم المجموعات الثمانية المتنافسة في المرحلة الثانية من التصفيات ونظام التصفيات وكل التفاصيل التي تريدون معرفتها ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم.

مجموعات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

المجموعة المنتخبات المتنافسة الأولى الصين، سوريا، فيلبين، مالديف، جوام الثانية أستراليا، الأردن، الصين تايبيه، الكويت، نيبال الثالثة إيران، العراق ، البحرين ، هونج كونج ، كامبوديا الرابعة السعودية ، أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافوره الخامسة بنجلادش، عمان، الهند، أفغانستان، قطر السادسة اليابان، قيرغيزيا، طاجيكستان، مينيامار، مانغوليا السابعة الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا الثامنة كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان، سيرلانكا

نظام التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم للمرحلة الثانية

تضم التصفيات في المرحلة الثانية 40 منتخب، مقسمين إلي 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 5 منتخبات، يصعد أول كل مجموعة، و أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، إلي تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشراً لكأس العالم.

موعد التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم للمرحلة الثانية

تبدأ التصفيات للمرحلة الثانية اعتباراً من الخامس من سبتمبر 2019، وتنتهي في التاسع من شهر يونيه 2020

مع تمنياتنا للمنتخبات العربية بالتأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات.