تعرف على مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 ومواجهات السعودية والعراق والكويت الأولمبي

ظهرت منذ قليل، نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها دولة أوزبكستان خلال الفترة من 1 حتى 19 يونيو 2022 بمشاركة 16 منتخبًا أولمبيًا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 لمنتخبات السعودية والعراق والكويت والإمارات وقطر وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، يذكر أن تلك البطولة أقيمت من قبل أربع مرات، والنسخة الحالية هي الخامسة، حامل اللقب هو المنتخب الكوري الجنوبي.

مجموعات كاس آسيا تحت 23 سنة 2022

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يصعد من دور المجموعات إلى الدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، يشارك في تلك البطولة ستة منتخبات عربية أولمبية وهي منتخب السعودية الأولمبي ومنتخب العراق الأولمبي، ومنتخب الكويت الأولمبي والإمارات وقطر والأردن، مجموعات كاس آسيا تحت 23 سنة 2022 هي:

المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.

ضمت مجموعة العراق الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 ثلاث منتخبات عربية ومعهم منتخب أستراليا وسوف تشهد منافسة قوية، كذلك المجموعة الرابعة التي ضمت السعودية الولمبي والإمارات، منتخب قطر الأولمبي سوف يلعب في مجموعة قوية في كأس آسيا، حيث سيواجه العنابي تحت 23 سنة منتخبات أوزبكستان وإيران وتركمانستان.