تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019| “موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد كافة مباريات دور الـ 16 لبطولة “كان” كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تحتضنها مصر وستستمر حتى 19 يوليو الجاري، وكان المنتخب المصري قدم خلال مواجهاته الثلاثة الماضية أداء رائع تربع من خلاله على عرش صدارة المجموعة الأولى التي تضم كل من منتخبات أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، ويبلغ رصيد المنتخب المصري 9 نقاط بعد أن فاز في 3 مباريات.

مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

وقد كشف النقاب عن مواعيد مباريات دور المجموعات، حيث ستبدأ المنتخبات مشوار جديد في بطولة الأمم الإفريقية التي ستخوضها المنتخبات التي نجحت في التأهل إلى دور الـ 16 اعتباراً من يوم الجمعة القادم الموافق 5/7/2019، وستقام مواجهات “ثمن النهائي” من البطولة على مدار 4 أيام وهي الجمعة الموافق 5/7/2019، السبت 6/7/2019، الأحد 7/7/2019، الإثنين 8/7/2019، ومن المقرر أن تبدأ مواجهات دور الـ 16 بمباراة المغرب وبينين يوم الجمعة القادم على أرض ملعب استاد السلام، ومن ثم ستقام مباراة أوغندا والسنغال على أرض ملعب استاد القاهرة.

مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

مباراة المغرب أمام بينين يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة أوغندا أمام السنغال يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نيجيريا أمام الكاميرون ن يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة.

مباراة مدغشقر أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت القاهرة.

مباراة الجزائر أمام غينيا يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة.

مباراة كوت ديفوار أمام مالي يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت القاهرة.

مباراة تونس أمام غانا يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة.