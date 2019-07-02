تعرف على موعد أول مباراة للمنتخب المصري في دور الـ 16 ببطولة الأمم الإفريقية

انتظر في الأيام الأخيرة مختلف المصريين من محبي وعشاق كرة القدم أن يتم تحديد المنتخب الذي سيواجهه المنتخب المصري، وذلك في أول مباريات المنتخب الوطني داخل دور الت 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت على الأراضي المصرية بدءًا من يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 19 من الشهر الحالي.

مباراة المنتخب المصري في دور الـ 16

ومن الجدير بالذكر أنه من المخطط أن يقوم منتخب مصر بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا وذلك في فعاليات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد أتى ذلك بعد الانتهاء من الجولة الأولى في دور المجموعات.

كما يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، تأتي هذا العام بمشاركة 24 منتخبًا وهو الأمر الجديد والمختلف من نوعه، كما قد تم تقسيم المنتخبات على 6 مجموعات للمرة الأولى، ويذكر أن ذلك قد أتى بعدما كانت البطولة تضم 16 منتخب فقط، كان يتم تقسيمهم على 4 مجموعات فقط.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

أما فيما يتعلق بموعد مباراة المنتخب المصري مع منتخب جنوب إفريقيا فإنه من المخطط أن تقام المباراة فية تمام الساعة التاسعة مساءً يوم السبت الموافق السادس من شهر يوليو لعام 2019 داخل استاد القاهرة، وذلك في دور الــ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري قد نجح في تصدر مجموعته الأولى، وذلك برصيد 9 نقاط، حصل عليهم من خلال الفوز في ثلاث مباريات ضد كل من زيمبابوي، وأوغندا، وكذلك الكونغو الديمقراطية، مسجلًا فيهم 5 أهداف، ويذكر أن شبكة المنتخب المصري لم يسجل بها أي أهداف حتى الآن، في حين أن منتخب جنوب إفريقيا هو ثالث مجموعته الثالثة.

كما تجدر الإشارة إلى كون المنتخب المصري كان قد فاز في بطولة كأس الأمم الإفريقة 7 مرات، من بينهم 3 مرات على التوالي، ويذكر أن تلك المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب المصري من الجولة الأولى متصدرًا وشباكه نظيفة.

أما فيما يتعلق بمنتخب جنوب أفريقيا فإنه قد تأهل لدور الـ 16 حاصلا على المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، في حين احتلت المغرب صدارة تلك المجموعة.