تعرف على موعد إنطلاق الدوري الإنجليزي: و أولى مباريات محمد صلاح

كل عشاق المستطيل الأخضر ومحبي الكرة الإنجليزية والدوري الإنجليزي في تشوق إلى بداية أفضل الدوريات واقواها على مستوى العالم، والمصريون ينتظرون تألق نجومهم على صعيد الدوري الإنجليزي، بعد موسم شاق تألق النجم المصري “محمد صلاح” وفريق “ليفربول” الذي خسر اللقب لصالح منافسه “مانشستر سيتي” بفارق نقطة وحيدة، يتطلع كلوب إلى كتابة المجد من جديد من خلال تقديم موسم رائع يسعى فيه إلى التركيز وعدم إهدار أي نقاط سهلة تؤثر على مسيرته في البريميرليج.

موعد بداية الدوري الإنجليزي

يبدأ الدوري الانجليزي بانطلاقة متميزة لموسم 2019/2020 يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس الجاري، وتكون أولى المباريات للفريق اللندني ليفربول ضد”نورويتش سيتي” في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ويستكمل باقي مباريات الأسبوع الأول يومي السبت والأحد، ومن المنتظر أن يتم تطبيق نظام حكم الفار لأول مرة في الدوري الإنجليزي على حسب تصريح رابطة الدوري الانجليزي، وسوف يتم تطبيق النظام على 380 مباراة هي عدد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.