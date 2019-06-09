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تعرف على موعد مباراة البرتغال وهولندا والقنوات الناقلة في نهائي دوري الأمم الأوروبية

كتب رضا عليفي آخر تحديث
تعرف على موعد مباراة البرتغال وهولندا والقنوات الناقلة في نهائي دوري الأمم الأوروبية

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية في مصر وجميع أنحاء العالم واحدة من أقوى المباريات المرتقبة حيث يواجه منتخب البرتغال بقيادة الدون كريستيانو رونالدو نظيره المنتخب الهولندي في إطار منافسات الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية ويطمح كل منتخب بالخروج من المباراة حاملًا لللقب، وذلك يوم اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب أفونسكو أنريكي بمدينة غيمارايس البرتغالية، وسوف يتم تتويج الفائز في المباراة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، وهي بطولة مستحدثة تم إطلاقها في سبتمبر الماضي وستكون هذه المباراة هي أول نهائي في تاريخ البطولة.

موعد مباراة البرتغال وهولندا

تقام مباراة البرتغال وهولندا غدًا الأحد الموافق 9/6/2019 في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مصر و 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تلعب المباراة على استاد أفونسكو أنريكي بقدرة استيعاب أكثر من 30 ألف متفرج، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم مايينكو ومعه كل من روبرتو ألونسو فيرنانديز وخوان كارلوس يوستى خيمينيز، وكان المنتخب البرتغالي قد تأهل للدور النهائي على حساب منتخب سوسيرا بعد الفوز بثلاثية أحرزها الدون مقابل هدف وحيد من المنتخب السويسري، كما تأهل منتخب هولندا على حساب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

القنوات الناقلة لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة البرتغال وهولندا المقرر إقامتها غدًا الأحد في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأفريقية، ويذكر أن هذه البطولة تم إطلاقها لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي وجاءت بديلة للمباريات الودية ويشارك في البطولة المنتخبات الوطنية أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن يحدد البطل غدًا بعد انتهاء المبارة لتتويجه المنتخب الفائز رسميًا كأول بطل لدوري الأمم الأوروبية، وسوف تكون المباراة متاحة على شاشة قناة بي ان سبورت 1 الناقل الحصري للمباريات، وسيعلق على المباراة المعلق الشهير عصام الشوالي.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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