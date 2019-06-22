تعرف على موعد مباراة المغرب ونامبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

نرصد لكم متابعينا الكرام توقيت موعد مباراة المغرب ونامبيا في دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، والتي تقام في جمهورية مصر العربي ،و التي قد بدأت في يوم الجمعة الموافق 21-06-2019 ، هذا ويعتبر المنتخب المغربي العربي من أبرز المرشحين للفوز في هذه البطولة القارية ، حيث يمتلك نخبة كبيرة من اللاعبين المميزين والمحترفين في العديد من الدوريات الأوروبية ، ومن ابرز اللاعبين المغربين حكيم زياش المحترف في إياكس الهولندي ، ومهدي بن عطية المحترف في ناد يوفنتوس الإيطالي ، ويسعي المنتخب المغربي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط الاول في البطولة .

موعد مباراة المغرب ونامبيا

المباراة القناة الناقلة الموعد المغرب × نامبيا قناة بي ان سبورت ماكس تعليق جواد بده 5:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية

4:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

التشكلة المتوقعة للمنتخب المغربي

حيث من المتوقع ان يبدأ هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي بالإستعانة بخدمات يوسف ناصر ، وبهذا يبدأ المنتخب المغربي البطولة بإصابة النجم يونس بلهندة بسبب الإصابة على مستوى الكاحل ، وتعتبر هذه المباراة هى الأولى للمنتخب المغربي في مشواره في بطولة كأس امم افريقيا .

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نبيل درار- أشرف حكيمي – المهدي بنعطية – رومان سايس

الوسط: كريم الأحمدي – يوسف أيت بن ناصر – نور الدين أمرابط

الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – خالد بوطيب (يوسف النصيري)