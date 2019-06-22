 التخطي إلى المحتوى

تعرف على موعد مباراة المغرب ونامبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
تعرف على موعد مباراة المغرب ونامبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة المغرب وناميبيا القادمة كأس أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

نرصد لكم متابعينا الكرام توقيت موعد مباراة المغرب ونامبيا في دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، والتي تقام في جمهورية مصر العربي ،و التي قد بدأت في يوم الجمعة الموافق 21-06-2019 ، هذا ويعتبر المنتخب المغربي العربي من أبرز المرشحين للفوز في هذه البطولة القارية ، حيث يمتلك نخبة كبيرة من اللاعبين المميزين والمحترفين في العديد من الدوريات الأوروبية ، ومن ابرز اللاعبين المغربين حكيم زياش المحترف في إياكس الهولندي ، ومهدي بن عطية المحترف في ناد يوفنتوس الإيطالي ، ويسعي المنتخب المغربي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط الاول في البطولة .

موعد مباراة المغرب ونامبيا

المباراة القناة الناقلة الموعد
المغرب × نامبيا قناة بي ان سبورت ماكس تعليق جواد بده 5:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية
4:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

التشكلة المتوقعة للمنتخب المغربي

حيث من المتوقع ان يبدأ هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي  بالإستعانة بخدمات يوسف ناصر ، وبهذا يبدأ المنتخب المغربي البطولة بإصابة النجم يونس بلهندة بسبب الإصابة على مستوى الكاحل ، وتعتبر هذه المباراة هى الأولى للمنتخب المغربي في مشواره في بطولة كأس امم افريقيا .

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نبيل درار- أشرف حكيمي – المهدي بنعطية – رومان سايس

الوسط: كريم الأحمدي – يوسف أيت بن ناصر – نور الدين أمرابط

الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – خالد بوطيب (يوسف النصيري)

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.