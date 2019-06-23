تعرف على .. موعد مباراة قطر والأرجنتين والقنوات الناقلة في كوبا أمريكا

يواجه المنتخب القطري منتخب الأرجنتين اليوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2019، وذلك في ظل إنهاء مبارياتهما داخل المجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، والتي تعقد على أرض البرازيل، وكانت كوبا أمريكا قد بدأت يوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن تنتهى البطولة خلال السابع من شهر يوليو القادم.

مباراة قطر والأرجنتين في كوبا أمريكا

ومن الجدير بالذكر أن كل منتخب قطر ومنتخب الأرجنتين يسعون جاهدين من أجل الفوز بتلك المباراة ، فهي المباراة الحاسمة من أجل تأهل المنتخبين إلى دور الثمانية من البطولة، ويذكر أن كل من منتخب قطر، ومنتخب الأرجنتين يملكان نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما يجعل كل منهما يحتل المركز الثالث أو الرابع في ترتيب المجموعة.

كما يذكر أن اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو يشهد مواجهة أخرى بين كل منتخب كولومبيا والذي تصدر برصيد وصل إلى 6 نقاط ضد منتخب باراجواي، وذلك بعد أن نجحت كولومبيا في التأهل بشكل رسمي منذ الجولة الماضية إلى دور ربع النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وقطر

كما تجدر الإشارة إلى كون مباراة قطر والأرجنتين تقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت موسكو، على ملعب “أرينا دو جريميو” داخل مدينة “بورتو أليجري” بالبرازيل، كما تأتي المباراة اليوم بإدارة الحكم الدولي التشيلي “جوليو باسكونيان”.

ومن المنتظر أن تكون المباراة اليوم بها قد عالي من الحماسة، وجاء ذلك بعد تصريحات الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري: “لم نحضر إلى البرازيل لكي نلتقط الصور مع ميسي، نريد الفوز والتأهل”.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأرجنتين في كوبا أمريكا

ويذكر أن مباراة قطر والأجنتين يتم بثها اليوم في العالم العربي، من خلال شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، الموجودة على كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات ، وذلك عن طريق قناتها “Bein Max HD3” ، ومن الجدير بالذكر أن الشبكة القطرية قد قامت بإسناد مهمة التعليق على المباراة القائمة بين كل من منتخب الأرجنتين و منتخب قطر إلى المعلق الشهير “يوسف سيف”.