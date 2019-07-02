تعرف على موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين البرازيل والارجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم العالمية والعربية كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل والارجنتين في نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث تلعب المباراة على أرضية بيلو هوريزونتي، الذي يتّسع لنحو 62 ألف متفرج، وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية ، بتعليق عصام الشوالي وتعليق حفيظ الدراجي ، ويأمل المنتخب البرازيلي بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 ، ويتسلح المنتخب البرازيل بسلاح الأرض والجمهور من أجل الفوز في هذا اللقب ، إما على الجانب الأخر فيسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز في هذه المباراة والفوز على الغريم التقليدي والأزلي في هذه المباراة من اجل الصعود إلى المباراة النهائية .
موعد مباراة البرازيل والارجنتين
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|البرازيل × الارجنتين
|3:30 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
2:30 صباحاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت
تاريخ المواجهات بين البرازيل والارجنتين
هذا وقد لعب كلاسيكو الكرة الأرضية بين البرازيل مع الأرجنتين في 110 مباريات ، حيث فازت البرازيل بـ 45 مباراة والارجنتين بـ 39 ، فيما تعادل الفريقان بـ 26 مباراة ، وقد فازت البرازيل في إخر مواجهة بين الفريقين في العام 2019 ، حيث فازت البرازيل بنتيجة 3-1 .
تردد قناة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين
نرصد لكم متابعينا تردد القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا امريكا 2019 ، والتي سوف تنقل من خلال العديد من القنوات ، حيث يعتبر هذا بأنه الحدث الرياضي الأعظم في التاريخ ، ويمكنك متابعة المباراة من خلال الرابط التالي :-
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|يوتيليسات Eutelsat 7°E
|10928
|عمودي
|30000
|تركسات Turksat 42°E
|11042
|عمودي
|8400
|Turksat 1C
|11054
|عمودي
|30000 مفتوحة
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